“Salvemos los lunes de teatro”

El espectáculo se llevará a cabo en el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard con dirección en la Avenida Abraham Lincoln, Zona Pronaf Condominio La Plata. La entrada es de carácter gratuito.

El Teatro Mata, cuenta la historia de Diego Argüelles, un actor que se ha hecho viejo en la profesión teatral; se ha citado con un amigo en la banca de un parque para venderle boletos del próximo estreno que tendrá. A Diego le acompaña su propio pensamiento -otro de los personajes- que va relacionado con todo cuanto acontece en aquella banca.

Es una pieza que combina el drama con el humor, en la que el pensamiento dice todo lo que él no puede o no quiere decir en su interlocución con transeúntes que pasan frente a él, algunos reconociéndolo y otros no.

Cabe destacar que el montaje de esta obra ganó en el año 2008 el primer lugar en el Festival de Teatro de la Ciudad; también el primer lugar en la Muestra Estatal de Teatro y fue invitada a la Muestra Nacional de Teatro.

Cuenta con las actuaciones de Osvaldo Esparza, Laura Galindo, Salvador Bacio y un grupo de actores que mantienen indiscutible trayectoria en las artes escénicas; además del violinista Rodrigo Sánchez.

El programa tiene como objetivo darle vida a uno de los días en los que la mayor parte de las actividades artísticas y culturales se encuentran pausadas; no obstante, para el IPACULT es importante que la comunidad conozca una de las disciplinas formadoras de pensamiento y sentido crítico, comentó Miguel Ángel Mendoza, Director del IPACULT.

Cada primer lunes de mes, durante este año, los espectadores podrán trasladarse a otro mundo; vivir emociones desde el enojo y las lágrimas, hasta la risa. Se trata de olvidar los problemas y sumergirse en otra realidad, tan solo el tiempo que dura la función, dijo el funcionario.

Para más detalles acerca de la cartelera a lo largo de este 2023 y por supuesto, de los demás eventos del instituto, la información se podrá encontrar en la página oficial www.ipacult.org o en las redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok.