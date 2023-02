‘Rey’ Zambada dio 5 mdd a García Luna

Por: Excelsior.

Ciudad de México., a 13 de febrero del 2023.- Jesús “El Rey Zambada subió al estrado para testificar en contra de Genaro García Luna en su juicio por cinco cargos en una corte de Nueva York, cuatro de ellos relacionados al narcotráfico. En sus primeras declaraciones aseguró que sí conocía al exsecretario de Seguridad Pública ya que se reunió dos veces con él en la Ciudad de México para entregarle sobornos del cártel de Sinaloa.

El Rey Zambada dijo que los encuentros ocurrieron en 2006 en el restaurante Champs Elysées, en el Paseo de la Reforma, y reconoció que un principio no quería ver personalmente al exfuncionario por miedo a ser reconocido, investigado y perseguido, además de aparecer entre los más buscados; sin embargo, sí realizó dichos encuentros.

Narró que en la primera reunión, que se llevó a cabo cuando concluía el sexenio de Vicente Fox, García Luna llegó acompañado de dos colegas, con quienes ingresó al restaurante y después de “15 o 20 minutos salió con la misma gente que entró”, junto con un portafolio y una maleta en la que había 3 millones de dólares que el cártel de Sinaloa le había pagado.

El segundo encuentro ocurrió tres semanas después en el mismo restaurante, donde El Rey Zambada aseguró que se encontró de frente a García Luna y lo saludó: “mucho gusto, mucho gusto”, le habría dicho el exfuncionario. En esa ocasión le entregó 2 millones de dólares.

De acuerdo con El Rey Zambada, los encuentros fueron coordinados por el abogado Oscar Paredes, quien era el enlace del cártel de Sinaloa con las autoridades. El hermano de Ismael El Mayo Zamabada afirmó que en estos encuentros para el pago de sobornos García Luna se comprometió a seguir apoyando al cártel de Sinaloa, a fin de que no hubiera detenciones ni operativos para que pudieran seguir trabajando.

Además, El Rey Zambada afirmó que el exsecretario de Seguridad le dijo que se aseguraría que El Mayo Zambada no fuera perseguido ni investigado. “Dijo que no habría problemas con mi hermano (El Mayo), que se aseguraría de que no fuera perseguido ni tuviera investigaciones”.

El hermano de El Mayo Zambada es el testigo estrella de los fiscales en el caso contra García Luna y su carta fuerte para demostrar la corrupción del exfuncionario de Felipe Calderón y su colusión con líderes del narcotráfico a cambio de millonarios sobornos.

Comentarios