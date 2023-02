Entre mentiras, falsedades y ficciones… ¡cuantas traiciones!

G. Arturo Limón D.

Toda mentira se sabe, puede tardar un tiempo en conocerse, pero aparece y con ella la desconfianza crece, aquí hoy por causa del espacio solo tocaré dos, las cuales a mi parecer son evidentes, ante los hechos contundentes, juzgue usted.

“La Administración Biden cumplió sus amenazas: un grupo de buzos de la Marina aprovechó unas maniobras de la OTAN en el Báltico para colocar explosivos en los oleoductos y la Armada noruega los hizo detonar tres meses después lanzando una boya sonar” Seymour Hersh

¿QUIÉN ES EL AUTOR Y POR QUÉ CREERLE?

El periodista de investigación Seymour Hersh, ganador de un Premio Pulitzer y 5 veces el Polk Award , 1969,1973,1974,1981,y 2004 quien con solo 33 años de edad conmocionó a la prensa norteamericana y mundial con su investigación sobre la barbarie de la matanza de civiles vietnamitas por el ejército norteamericano en My Lai (1968 ), durante la guerra de Vietnam investigacion que le hizo ganar el premio Pulitzer(1970) Después investigaría el Watergate, exploraría el lado sórdido de los adorados Kennedy en su libro clásico titulado El lado obscuro de Camelot sobre la presidencia y los detalles de los periplos amorosos y de poder de uno de los presidentes más admirados de su país John F. Kennedy, el mismo Seymour haría públicas las torturas de Abu Ghraib en Irak durante la intervención armada de ese país (2003)por el ejército norteamericano argumentando la existencia de armas nucleares o químicas, da igual eran mentiras ya que jamás existieron, pero afanosos los marines como han sido por despojar de territorio y sus recursos a países indefensos ante su poderío bélico como en este caso el petróleo a Irak.

Según el mismo Hersh, el operativo de su país que acabó con la vida del que fuera el líder de al Qaeda, Osama Bin Laden en mayo de 2011, no fue una acción arriesgada y secreta, sino una operación conjunta de la inteligencia estadounidense y paquistaní.

Asi Seymound Hers se consolida ya cmoun gran periodista de investigación de su generación, de varias generaciones, en realidad. Azote de las versiones oficiales, lo suyo es caza mayor: de Kissinger a Bush, de Nixon a Obama, cuyo eslabón articulador es Dick Cheney sobre quien debe un libro que esta pendiente

Alguien le prguntó en años recientes en entrevista; por qué no escribia de la Administración de Trump. Entonces remite a su investigación sobre los ataques con gas sarín en Siria en 2017, que Washington y otras grandes potencias atribuyen a Bachar el Asad. “Escribí una historia diciendo que había muchas razones para pensar que no venía de Siria, pero no se publicó en EE UU”, lamenta. “Así son las cosas, es muy loco, tengo cosas mejores que hacer que luchar contra la prensa que quiere aferrarse a lo que cree”

Hago este esbozo de Seymour Hersh porque por su trayectoria estimo que es un periodista que no se ha detenido para buscar la verdad aun entre escombros como es el caso que aquí no ocupa y en el cual acusa a “Estados Unidos de cometer sabotaje contra los gasoductos Nord Stream, que se construyeron para transportar gas natural desde Rusia a Europa. Los gasoductos sufrieron graves daños en septiembre pasado luego de una serie de explosiones submarinas en el mar Báltico. En un artículo que publicó en su nueva plataforma en línea denominada Substack, Hersh afirma que el sabotaje fue perpetrado por la Marina de Guerra de Estados Unidos y que esta colocó explosivos de activación remota durante los ejercicios militares que la OTAN realizó a mediados de 2022. El periodista sostiene que esa operación se llevó a cabo con la colaboración de las fuerzas armadas y el servicio secreto de Noruega y que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó el sabotaje. Hersh mencionó una única fuente no identificada que tenía “conocimiento directo de la planificación operativa”. Una portavoz de la Casa Blanca calificó el informe como una “completa ficción”, mientras que la CIA afirmó que era “total y absolutamente falso”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega también desmintió las acusaciones.

El informe de Hersh se publica dos semanas después de que la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, hiciera declaraciones sobre el gasoducto Nord Stream 2 durante una audiencia que se celebró en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la guerra en Ucrania.

Victoria Nuland: “Estoy, y creo que el Gobierno también lo está, muy satisfecha de saber que el Nord Stream 2 es ahora un trozo de metal en el fondo del mar”.

En diciembre, el periódico The New York Times informó que Rusia había comenzado a realizar reparaciones costosas en el gasoducto, una medida que generó dudas sobre las afirmaciones de los países occidentales acerca de que Rusia había bombardeado su propio gasoducto. El sabotaje de los gasoductos Nord Stream liberó hasta 150.000 toneladas de gas metano a la atmósfera, lo que la convirtió en una de las mayores fugas de gas metano que se han producido hasta la fecha desde una sola fuente”

Por si estos dos elementos no fuesen suficientes la tacita aceptacin del beneplácito por un hecho consumado de la señora Nuland, de quien hay que comentar fue la artífice de la defenestración del presidente Víktor Yanukóvich (25 de febrero de 2010-22 de febrero de 2014) vía el movimiento denominado la “revolución del Maidan” que no fue más que otra forma de intervención para uan golpe no tan blando, que instalo al actual presidente Volodímir Zelenski a quien habían preparado para asaltar el poder desde su condición de comediante en un programa televisivo que más bien parecería hoy una parodia titulada, “Servidor del Pueblo” y así llega al poder para servir a presidente de Ucrania, esta es la referencia de Wikipedia sobre el hehco; “ En la serie de televisión llamada Servidor del pueblo, en la que Zelenski desempeñó el papel de presidente de Ucrania.40​ La serie salió al aire desde 2015 hasta 2019. Un partido político que lleva el mismo nombre que el programa de televisión fue creado en marzo de 2018 por empleados de Kvartal” para que veamos que no solo Reagan en USA , Peña Nieto en México para hacer El Pacto por México y arrebatarnos nuestro petróleo, también en Ucrania se cocinan y diseñan presidentes a la media de los intereses en turno made in USA se podría concluir.

Asi las cosas y ante las falsedades mostradas en uestro rostro y expelidas como esas 150.000 toneladas de gas metano a la atmósfera que se convirtieron como ya se escribió antes en una de las mayores fugas de gas metano que se han producido hasta la fecha desde una sola fuente, aquí esta con uan evidencia y fuente razonable, la respuesta a esa pregunta que en septiembre nos hicimos en septiembre pasado ¿A QUIEN BENEFICIA EL SABOTAJE DE LOS GASODUCTOS? Al que hoy los vende a los europeos al 40% de mayor costo, ahí está el negocio.

Me llama la atención lo poco cuidadosos que son los norteamericanos y los rastrso que dejan en su mentir aquí para ilustrarlo solo dos notas E UU y Alemania ponen fin a la disputa sobre el gasoducto ruso Berlín se compromete a cerrar el suministro si Rusia utiliza la energía como arma y Washington da un giro de 180 grados a la posición mantenida por los dos últimos presidentes según la nota de Yolanda Monge publicada en (El País 21 jul 2021) y el consumo del gas natural en Europa mismo que incrementará por la mayor llegada a través de buques metaneros. Estos cargamentos, destinados a suplir la falta de reservas existentes en Alemania, Reino Unido o Austria, registran unos precios más elevados hasate en 40% ahí esta el negocio para Estados Unido voland el gasoducto se hace del mercado como vendedor preferente supliendo las cantidades degasque se importaban a través de gasoducto.

¿Y LA SEGUNDA MENTIRA?

Es el juicio de García Luna, que de ultimo momento se maneja cm un acordeón y se encoge en tiempo esperemos que para ensancharse en verdad y contundencia, cosa difícil por los interese BINACIONALES QUE SE JUEGAN, mañana sabremos más y esperamos que la ficción no llegue a la traición, es cuanto, si no es que cuento.

