Pachuca desaprueba manejo de la FMF sobre el nuevo DT de México

Graciela Reséndiz

Para Armando Martínez, la manera en que la Federación Mexicana de Fútbol ha llevado el proceso de selección de nuevo entrenador para el Tri, es incorrecta

MÉXICO — La directiva de Pachuca, representada por Armando Martínez, señala que, si Diego Cocca es el nuevo técnico nacional de la Selección Mexicana, “no está bien manejado el tema”.

Armando Martínez considera que la Federación Mexicana de Fútbol o la Comisión de Selecciones Nacionales primero debió informar a cada entrenador entrevistado por el timón del Tricolor que no fueron elegido.

“Ahora, ya que les informen a los que estuvieron entrevistando. Sé que platicaron con Nacho (Ambriz), Guille (Almada) y Miguel (Herrera) y a Cocca creo que también. Entonces, lo mínimo que se merecen los demás es que les avisen que no son los elegidos y luego que se haga un comunicado oficial”, agregó Armando Martínez.

Considera el directivo de Pachuca que no está bien que “se filtre la información a los medios” antes de que se conozcan las decisiones de manera oficial. “Yo no lo haría así; nosotros no lo haríamos así. Cada quien tiene su estilo”.

La noche de este miércoles, Armando Martínez estuvo en el entrenamiento de Pachuca y dijo que en la plática que tuvo con el técnico Guillermo Almada, supo que las autoridades del futbol mexicano no han vuelto a tener comunicación con el uruguayo.

Reconoce Armando Martínez que al inicio “se vio muy dirigido a Miguel y a Guille” la carrera por el timón del Tricolor, “pero si les surgen dudas no está mal que hablaran con otros técnicos, si así lo tenían previsto, ya que en esto se toman en cuenta muchas cosas”, remató el dirigente.

