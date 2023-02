Maquíllame otra vez, una cinta sobre la sororidad y empatía

La Razón

Por: DIEGO GUERRERO

Regina Blandón, protagonista del filme, afirma a La Razón que se abordan temas desde el dolor; es la ópera prima de Guillermo Calderón.

“Habla sobre cómo a veces te sueltas y regresas, pero, sobre todo, habla de la amistad, de la empatía, de la sororidad y de saber que cuando tienes algo como esto, hagas lo que hagas, tienes ahí un colchón en donde caer, aunque estés en el hoyo”, dijo en entrevista con La Razón Regina Blandón, quien da vida a Rita, una de las protagonistas.

Maquíllame otra vez es una película que narra la historia de un grupo de mujeres que se enfrentan a lo complicado que es vivir en la imponente y diversa Ciudad de México. Entre problemas económicos, la necesidad de satisfacer el espíritu haciendo lo que más aman e inevitables conflictos internos, Alex, Ana y Rita deberán sortear las adversidades a través del valor de la amistad.

Rita y Ana (Paulina Gaitán) buscan sobrevivir de mil maneras. Son maquillistas desempleadas, por lo que se verán en la necesidad de tomar la jugosa oferta que les hace Alex, encarnada por Ilse Salas, una antigua amiga con problemas de inestabilidad mental que les hará ver su suerte.

“Todos los personajes aterrizan en un lugar muy humano y muy reconocible para quien está viendo”, resaltó Blandón. A pesar de lo profundo del mensaje, Maquíllame otra vez es una comedia, donde sus protagonistas son extrovertidas y estridentes, agregó la también actriz de Cindy la regia.

Actriz

Acerca de la mujer que interpreta Blandón en la cinta, la describe como una mujer sin filtros, pero con un gran corazón. “Es feroz, es una gran amiga y parece muy ruda por fuera, pero por dentro siempre está viendo por el bienestar del que está junto. Creo que eso tendría que ser la base de nuestra sociedad: la empatía”, externó la artista, quien ha formado parte del elenco de Mirreyes vs. godínez.

Maquíllame otra vez es la ópera prima del actor, dramaturgo, guionista y cineasta chileno, cuya producción estuvo a cargo de Fábula, casa productora de los hermanos Juan de Dios y Pablo Larraín. Antes de incursionar como director en la industria fílmica, Calderón colaboró como guionista en largometrajes como Neruda, de 2016 y Ema, de 2019.

Eliza Sonrisas, actriz y comediante, quien participa en la cinta, relató a este diario que el director se apoyó en ellas para volver más coloquial el tono de la cinta.

“El guion lo intentó escribir de la manera más neutra posible, pero ya en el set nos pidió que tuviéramos la libertad de expresarnos con palabras más cotidianas”, explicó.

Apuntó que recibió apoyo del resto del elenco, quienes le hicieron sentir confianza durante la filmación de cada escena. “Salía a escena y automáticamente ellas me guiaban para que todo saliera bien. Me sentí muy protegida y me divertí mucho. Yo describiría todo el tiempo de rodaje como ‘muy divertido’”, señaló la actriz.

