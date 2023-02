18 de cada 100 jóvenes en México son Neoninis.

Publimetro

Mujeres, las más afectadas.

Un estudio del IPADE reveló que más de 18% de los jóvenes mexicanos no estudian, no se capacitan y no trabajan; por sexo, las mujeres triplican el número de hombres en tal condición.

Hasta 18 de cada 100 jóvenes mexicanos son personas que viven “sin estudiar, capacitarse o trabajar”, reveló un estudio del IPADE Business School, el Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección (CIMAD) y la firma de servicios financieros GENTERA.

Se trata jóvenes que “están fuera del sector educativo” y que “no han logrado integrarse al sector productivo”; quienes antes eran conocidos Ninis y, ahora, fueron rebautizados bajo el término del inglés NEET (Not in Employment, Education or Training) o Neoninis.

El estudio, publicado bajo el título Trabajo Decente en México: Análisis con perspectiva de género, reveló que 18.1% de jóvenes, de 15 a 24 años de edad, se ubicaron dentro del nuevo término, al cierre de 2022.

Reportó que, aun cuando el gobierno mexicano de la 4T considera peyorativo hablar de los Ninis, la definición NEET “cuantifica la muta 8.6, de objetivo 8, establecido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable”, fijada por la ONU.

“Es relevante –medir el termino NEET– no sólo porque está directamente relacionado con la desigualdad laboral y el futuro económico de la persona, sino también porque la baja participación de la juventud afecta al producto total de una economía, al reducir la productividad laboral”, puntualizó el estudio.

Mujeres son más afectadas

Al analizar la tasa de los Neoninis por sexo, el estudio comprobó que el porcentaje de mujeres afectadas es tres veces mayor al de los hombres y se ubica hasta seis puntos porcentuales arriba del promedio nacional.

El documento precisó que hasta 26.3% de las mujeres jóvenes del país se mantienen “sin estudiar, capacitarse o trabajar”, mientras que del lado de los hombres, solo 9.7% cae dentro de la misma categoría.

De acuerdo al último censo de población en México, levantado por el Inegi, y las cifras del estudio del IPADE, casi dos millones de jóvenes mexicanos –más de 1 millón 918 mil, de 15 a 24 años– son parte de la categoría NEET.

Pero al contabilizarlos de acuerdo al sexo, al menos, 26 de cada 100 corresponden a mujeres que están fuera del sector educativo y no desarrollan ninguna actividad económica o productiva; contra 9 de cada 100 hombres en circunstancias iguales.

Pobreza y precarización laboral

Al analizar las condiciones de trabajo que enfrentan los mexicanos, el estudio del IPADE, CIMAD y GENTERA reportó que:

42.2% de la población ocupada vive en pobreza laboral , con un salario que no alcanza para comprar una canasta básica de alimentos.

vive en , con un salario que no alcanza para comprar una canasta básica de alimentos. 44.4% de las mujeres están afectadas por la pobreza laboral, contra 44.1% de los hombres .

están afectadas por la pobreza laboral, contra 44.1% de los . 40.6% de los trabajadores de país es golpeado por los bajos salarios .

de país es golpeado por los . 41.3% de los afectados por la precarización del salario son mujeres, mientras 40.2% son hombres.

del salario son mujeres, mientras 40.2% son hombres. 26.6% de los mexicanos ocupados cubren j ornadas de trabajo excesivas y, por tanto, no decentes, superiores a 48 horas semanales.

y, por tanto, no decentes, superiores a 48 horas semanales. 31.5% de los hombres labora más de 48 horas semanales; contra 19% de las mujeres.

