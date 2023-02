LeBron James superó a Kareem Abdul-Jabbar como máximo anotador de la NBA

Publimetro

LeBron James es el nuevo rey de los puntos en la NBA.

Mediante un paso atrás y un salto a 10,9 segundos de que concluyera el tercer periodo del partido ante el Oklahoma City Thunder, el astro de los Lakers llegó a 38 mil 388 unidades de por vida, quebrando el récord que Kareem Abdul-Jabbar había ostentado durante casi cuatro décadas.

James estiró los brazos y los agitó, mientras sonreía. Abdul-Jabbar se levantó de su asiento y aplaudió.

El encuentro se interrumpió mientras algunos familiares de James, incluyendo su esposa, su madre y sus hijos, ingresaban en la cancha para una ceremonia en la que se conmemoró el hito.

Abdul-Jabbar —una de muchas celebridades que acudieron al encuentro con la esperanza de presenciar el hecho histórico— se convirtió en el máximo anotador de la Liga el 5 de abril de 1984. Se retiró en 1989 con 38 mil 387 puntos.

Algunos pensaron que esa marca duraría para siempre, pues grandes basquetbolistas apenas se acercaron. Karl Malone se retiró a mil 459 tantos de Abdul Jabbar, Kobe Bryant se quedó a cuatro mil 744 y Michael Jordan a seis mil 95.

James los rebasó a todos, incluido Abdul-Jabbar. Lo logró en su vigésima temporada.

También Abdul-Jabbar jugó 20 campañas en la NBA.

PREVIO A ROMPER EL RÉCORD, ‘EL REY’ LEBRON JAMES ASEGURÓ SER MEJOR QUE MICHAEL JORDAN

LeBron James ya se convirtió en el máximo anotador en toda la historia de la NBA, una hazaña que lo pone por delante del gran Kareem Abdul-Jabbar y que, para muchos, lo coloca a la par de Michael Jordan.

Sin embargo, el 6 de los Lakers, que rompió el récord en la derrota frente al Thunder por 133-130, ya se considera como el mejor basquetbolista que haya pisado la duela.

“Lo que aporto a la mesa como jugador de baloncesto… Siento que soy el mejor jugador de baloncesto que jamás haya jugado. Esa es mi confianza, eso es lo que traigo a la mesa, lo que poseo. Pero en cuanto a si el récord de puntuación me lleva a otro nivel, no lo sé”, aseguró el cuatro veces campeón de la NBA en entrevista para Southern California News Group.

“Voy a dejar que todos los demás decidan dónde me coloca (el récord de puntuación). No me corresponde a mí decir ahora ‘soy esto o aquello’ “, añadió LeBron James.

Jordan y James nunca coincidieron en la NBA, pues mientras Michael se retiró por tercera ocasión en 2003, más tarde en ese mismo año LeBron fue seleccionado con el primer pick en el Draft por los Cleveland Cavaliers.

