México, cuarto sitio mundial de robo a los transportistas

Diario de México

Por Israel M. Campos Montes

Javier Robles, director corporativo de relaciones públicas y ventas de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI), dijo que según estudios de seguridad internacional, México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en el robo de todo tipo de transporte de carga.

Indicó que con base en cifras oficiales, de enero a julio de 2022, aproximadamente 35 transportistas de carga fueron asaltados al día, pero que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sólo contabilizaron 389 delitos carreteros, que significó un alza interanual de 3.1%.

“Desafortunadamente la delincuencia se profesionaliza más en el robo de transporte de carga, dado que las empresas no toman medidas preventivas. Es muy importante que las compañías tengan cultura para realizar de manera aleatoria exámenes de confiabilidad a los choferes, dado que en la mayoría de los casos éstos están involucrados con los centros de distribución de donde sale la mercancía y así avisan a los criminales”, señaló el experto en entrevista con Diario de México.

Mencionó que las firmas de este giro también deben dar la certeza de que haya pruebas toxicológicas para descartar que sus operadores sean adictos a las drogas, toda vez que varios conductores salen positivo a muchas sustancias.

MONITOREO ES INEXISTENTE

Comentó que las empresas le manifiestan al cliente que tienen rastreo satelital, es decir GPS, pero que su problema radica en que no monitorean en tiempo real, dado que no cuentan con la infraestructura humana necesaria, debido a que carecen de personal que esté vigilando las unidades en particular.

“Si ves monitoreo, pero no monitorean a un cliente en específico, vigilan todas las marcas de transporte y cuando se activa un botón de pánico, el monitorista entra a cabina para inspeccionar qué está pasando, pero la revisión es tardía, dado que la delincuencia organizada está avanzada y en ese par de minutos les da tiempo de desenganchar la mercancía y así llevársela”, contó Robles.

“La delincuencia organizada no tira por tirar, ellos saben que llevan ahí los conductores y quieren comercializar rápido, los robos están puestos”, abundó.

LAS CARRETERAS MÁS INSEGURAS

Robles dio a conocer que las zonas de tránsito más peligrosas en el país para este tipo de hurtos son la 150D, que es la autopista de peaje de Ciudad de México a Veracruz; la 37 1010, Autopista Siglo XXI; otra es la que conecta de Guerrero a Uruapan y culmina en Lázaro Cárdenas; además de la carretera federal 97, que es la de Tamaulipas y en cuyo recorrido abarca tramos de Matamoros y Reynosa.

“Para evitar ser víctimas las empresas tienen que identificar las rutas de mayor riesgo, deben mantener la seguridad de carga con el transporte de mercancías críticas, medida a que les ayudará a recuperar lo que les ha sido arrebatado, también urge que implementen rastreadores sofisticados que no sean vulnerados como lo hacen los criminales, quienes por su alto nivel de tecnología consiguen bloquear la señal satelital”, advirtió el especialista.

“A nivel nacional hace falta más cultura de seguridad y prevención, dado que cuando un transporte es asaltado, la tecnología ahora nos permite bloquear el motor y el monitoreo en tiempo real puede servir para que se pida de inmediato apoyo a la Guardia Nacional o a cualquier organismo de gobierno, sea estatal o municipal, pero los transportistas también tienen que ser sometidos a capacitación constante”, sugirió Robles.

IMCM

Comentarios