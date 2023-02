Cruz Azul, máximo ‘campeón’ de la Liga MX a puntos por año desde 1996

as.com

Eduardo LópezFmercu9

Aplicando desde el inicio de torneos cortos el ‘nuevo’ campeonato de la Liga MX, que premiará al equipo que más puntos logre en la temporada, ‘La Máquina’ habría obtenido siete títulos. Toluca, segundo, ganó cinco temporadas.

La Liga MX tendría una fisonomía completamente distinta si desde 1996, año de instauración del formato actual de torneos cortos, prevaleciera un sistema de competencia a temporada completa y suma total de puntos en un año futbolístico, idéntico al utilizado en el fútbol europeo. Si se extrapola la nueva idea ‘nuevo’ campeonato que Mikel Arriola anunció esta semana como parte de la re-estructuración del fútbol mexicano a todos los torneos disputados desde la instauración de la doble campaña por año, en 1996, Cruz Azul sería el rey. Con formato ‘europeo’, con premiación al club que más puntos haga de agosto a mayo, tal como Arriola dispuso, ‘La Máquina’ habría obtenido siete campeonatos.

‘Los celestes’ lideraron el acumulado de puntos en ambos torneos en las temporadas 97-98, 2000-2001, 2005-2006, 2010-2011, 2013-2014 y 2018-2019, en la cual registraron la misma cantidad que Tigres, pero a su favor opera el criterio de desempate de enfrentamientos entre sí. La séptima ‘estrella’ corresponde al año 2020-2021, la cual comparte con América: ambas escuadras cosecharon 70 unidades y empataron en sus dos cruces de fase regular (Apertura 2020 y Clausura 2021). En segundo lugar se encuentran los Diablos Rojos del Toluca, quienes arrasaron en la recta final de los 90 y el inicio de los 2000: en cuatro de cinco años fueron el equipo más ganador del fútbol mexicano (98-99, 99-2000, 2001-2002 y 2002-2003). Los mexiquenses sumaron su quinto triunfo en 2008-2009 y, además, fueron sublíderes en otras tres ocasiones.

Pumas fue el club que logró la mayor cantidad de puntos en un año desde 1996. Fue en el curso 2003-2004, cuando los entonces comandados por Hugo Sánchez recopilaron el récord de 79 puntos. Por el contrario, la cantidad más baja fueron los 57 de Morelia en 2004-2005. El único de los ‘cuatro grandes’ en no lograr esta simbólica distinción fueron las Chivas: en las temporadas en las que se concentran sus tres campeonatos de torneos cortos quedaron por debajo de la sumatoria de Atlante (97-98), Pachuca (2006-2007) y Tijuana (2016-2017).

Ampliar ‘Campeones’ en Liga MX si puntos en cortos se contaran por temporada.

Tendencia a la baja

Una tendencia interesante que arrojó el análisis es que el total de puntos cae paulatinamente desde 2009-2010. Si bien al inicio del Siglo XXI era común que el ‘líder’ superar los 70 puntos, esto no ocurre desde 2003-2004, el año del récord de los Pumas. También se ha vuelto una constante desde 2014-2015 que dos clubes finalicen el año con la misma cantidad de puntos. No pasó desde 1996 hasta la temporada 2014-2015. Desde entonces, ha habido dos líderes en cuatro de las últimas seis temporadas que se jugaron completas; no se tomó en consideración la temporada 2019-2020, cancelada por COVID en su segunda parte.

Cabe señalar que dicho análisis excluye las variantes que habrían condicionado la competencia a priori si los equipos encararan el torneo a sabiendas de que el campeonato no se decidiría por Liguilla. Ese supuesto es imposible de incorporar a una variable medible, por lo que este análisis no es más que una suma de los puntos en cada temporada, lo que a su vez pinta un panorama completo sobre las respectivas hegemonías en la época de los torneos cortos de la Liga MX.

Palmarés de ‘torneos largos’

Ampliar Palmarés de la Liga MX en torneos cortos por puntos.

