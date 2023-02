Refuta Ayuntamiento de Ahumada dichos de Síndicas.

A QUIEN CORRESPONDA

DIRECCIÓN EDITORIAL

ENTRE LÍNEAS

PRESENTE.-

Reciba un cordial saludo.

Me dirijo a Usted en atención a la publicación realizada por el prestigioso portal electrónico a su digno cargo, relativa a una manifestación por parte de la Titular de la Sindicatura Municipal de Chihuahua, C. Olivia Franco, quien hace referencia a una situación que se presentó en fecha reciente al interior del Ayuntamiento de Ahumada que tengo el honor de representar. Los dichos de la C. Síndica de la capital, son una versión equivocada de los hechos que realmente acontecieron, creada por la Titular de la Sindicatura en nuestro Municipio.

Es por lo anterior que le solicito de la manera más atenta que nos permita compartir el posicionamiento oficial, de quienes integramos el Honorable Ayuntamiento de Ahumada, para que sea publicado en su portal a manera de réplica, pero sobre todo de aclarar los hechos y los dichos ante la opinión pública, como ya lo hemos hecho ante los ahumadenses en días previos, quienes confían plenamente en este órgano colegiado de gobierno.

Agradezco de antemano su atención y su disposición para que esté lamentable asunto pueda llegar a su término de forma congruente y del lado de la razón. Posterior a mi rúbrica estará adjunto el texto que hemos compartido en redes sociales ante la comunidad de Ahumada a la cual representamos. Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE,

FABIÁN FOURZAN TRUJILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUMADA

AYUNTAMIENTO 2021-2024

AL PUEBLO AHUMADENSE.

Y a la opinión pública en general.

Quienes suscribimos, Integrantes del Honorable Ayuntamiento de Ahumada, por medio de la presente hacemos uso de nuestro derecho de réplica a las expresiones y publicaciones que el día de hoy han circulado en las redes sociales por parte de la titular de la Sindicatura Municipal de Ahumada, Lic. Rocío Viridiana Bernal Cano, y su homóloga del Municipio de Chihuahua, Olivia Franco, quienes han señalado de forma equivocada a nuestra institución y han emitido una serie de acusaciones falaces en contra de este órgano colegiado de gobierno municipal.

En primer término, debemos afirmar que en todo momento actuamos como órgano colegiado y se respetan las ideas, propuestas y acuerdos de cada una de las personas que formamos parte del mismo. Nunca se imponen ideas de un solo individuo o se cumplen caprichos personales, las opiniones de cada miembro son respetadas, tomadas en cuenta y, siempre, se actúa con base en lo que se decide por común acuerdo, ya sea de forma unánime o por mayoría. Precisamente, en la democracia la mayoría es la que manda, el Ayuntamiento es ejecutivo cuando actúa en colegiado.

Es importante señalar que el Municipio de Ahumada tiene un Ayuntamiento plural, diverso y sobre todo donde existe más que paridad de género, las mujeres ocupan más espacios como Regidoras que los hombres, son mayoría. Por lo tanto resulta frívola la acusación de una presunta violencia política de género. En nuestras sesiones de Cabildo no se le impide o se le limita expresarse a persona alguna a razón de su género, ni por ninguna otra causa.

Respecto de las expresiones y hechos mencionados por la C. Rocío Bernal, en el perfil de Facebook institucional denominado “Sindicatura Ahumada”, es nuestro deber compartir también nuestra versión, que es la que refleja la realidad, la de la mayoría de los que representamos a los ahumadenses:

En la sesión ordinaria de Cabildo llevada a cabo el día 1 de febrero de 2023, se incluyó en el orden del día la entrega del informe trimestral por parte de la Síndica, en cumplimiento de lo establecido por el Artículo 36 A del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Efectivamente, se puso a consideración una propuesta, por parte de una Regidora, en la que solicitó que no se realizara la lectura completa del documento que presentó la titular de la Sindicatura, sino que se les entregara una copia a cada uno de los miembros del Ayuntamiento para poder leerlo y analizarlo con mayor detenimiento, para posteriormente solicitar alguna aclaración en caso de ser necesario. Esta propuesta fue aprobada por clara mayoría, con 10 votos a favor y 1 en contra.

Aunado a lo anterior, se le sugirió y/o se le otorgó el uso de la palabra a la Síndica para que comentara algún dato o información relevante al respecto; sin embargo, su respuesta fue en una actitud de completa negativa. Cabe señalar que no es la primera vez que la compañera asume dichas actitudes cuando la opinión de la mayoría no le es favorable y politiza los hechos, en lugar de buscar la conciliación mediante el acuerdo, la cordura y la congruencia.

Es absolutamente falso que el hecho antes mencionado se trate de supuesta “violencia institucional”, es simple democracia representativa, la titular de la Sindicatura está pretendiendo hacerles ver una tormenta en un simple vaso con agua. No se dejen engañar.

Lo que si es cierto es que en este Ayuntamiento estamos enfocados en trabajar, gestionar y servir al pueblo ahumadense, tratando de impulsar los temas fundamentales y los proyectos realmente importantes que se proponen por el Presidente Municipal y cada uno de los servidores públicos que integran la administración municipal; la politiquería y los intentos de escandalizar a la opinión pública no están incluidos en nuestro orden del día.

El pueblo de Ahumada sí está incluido siempre en nuestro corazón, pero sobre todo en nuestra razón.

ATENTAMENTE,

Fabián Fourzan Trujillo

Presidente Municipal

Regidora Jovita Adriana Mora García

Regidor Gilberto Gutiérrez Valdez

Regidora Guadalupe Ruiz Avitia

Regidor Jaime Alejandro Calderón Ledezma

Regidora Alma Verónica Rodríguez Carrillo

Regidor Javier Estrada Mireles

Regidora Esmeralda Judith Dorantes Ruiz

Regidor Luis Iván Torresdey Rodríguez

Regidora Silvia Guadalupe Nevárez Hernández

