Renee incita a la rebeldía con su nuevo disco ‘No me digas qué hacer’

La cantante mexicana lanzará su nuevo material el próximo 2 de febrero del cual se desprende el sencillo “Nunca tristes (me vale madre)”.

La cantante mexicana Renee presentará su segundo disco de estudio No me digas qué hacer el próximo 2 de febrero, en el que incita a la rebeldía, aborda temas cotidianos y explora nuevos territorios musicales como el hip-hop, explicó en entrevista con EFE.

“Es un álbum que incita a la rebeldía con causa, de que todo te valga madre y ser tú mismo. Solo hay dos canciones de desamor, todos los demás son temas que hablan de la amistad, de sentirte en sororidad con amigas o el momento de catarsis en el que después de mucho tiempo te sientes bien”, comentó.

Sofía Renee (Monterrey, 1995), conocida en el mundo de la música como Renee, abrió con este nuevo trabajo una ventana a su vida, abordando “la simpleza de lo cotidiano desde una perspectiva rockera, hip-hop y californiana”.

No me digas qué hacer constará de 10 temas en solitario, aunque admitió haberse apoyado en varios compañeros en el proceso de escritura y composición: “El pasado álbum lo escribí yo sola, y en este me abrí. Decidí compartir y componer con otras personas”, dijo.

La presentación de su segundo trabajo no es la única noticia positiva con la que la mexicana arranca el año, pues a principios de abril actuará en el festival Tecate Pa’l Norte, uno de los más importantes del país y que se celebra en su ciudad natal.

“Es mucho nervio para mí porque nadie es profeta en su tierra, pero estoy muy contenta. Va a haber muchos solos de guitarra, una gran ejecución visual y voy a contar una historia”, anunció.

LA VIRALIDAD COMO MEDIO Y NO COMO FIN

“Nunca tristes (me vale madre)”, el último sencillo publicado por la mexicana y que sirve de anticipo de su nuevo disco, desbordó las listas de reproducción de Spotify, las reproducciones en radio y las redes sociales.

En la plataforma TikTok se volvió viral e inundó la red de coreografías con su pegadiza letra, algo que valoró como “una ventana de exposición muy grande”, pero no como un objetivo a lograr.

“Creo que la viralidad no es un fin en sí mismo. Algo que me enseñó es a (pensar) qué voy a hacer con ello, cómo aprovechar este momento”, comentó.

También, reconoció, es una responsabilidad, “porque el hecho de tener mucha exposición te hace repensar cuáles son los valores y el fundamento de lo que haces”.

TRES DISCOS POR NAVIDAD

La historia de Renee con la música empezó a través de un acercamiento “muy espiritual” y un regalo navideño.

“Cuando tenía cuatro años mis padres me regalaron tres discos, de Christina Aguilera, los Backstreet Boys y OV7. Fue como esas epifanías, poner un disco y decir: ¿Qué estoy escuchando?”, rememoró.

Esos discos le abrieron el apetito por el canto, que a su vez le llevó a la escritura y más tarde, ya con 16 años, a lanzarse a actuar en restaurantes y fiestas.

Por el camino, también agarró una guitarra, que no ha soltado hasta entonces y que comienza a integrar en sus composiciones y actuaciones.

“ Llegó un punto en el que dije que en algún momento de mi vida me encantaría tocar, lo hacía por mí. El solo de guitarra del final de ‘Nunca tristes’ es mío y fue como un parteaguas, un antes y un después. Me acercó más a mí misma ”, relató.

UN POP FAMILIAR

Después de unos inicios, en los que sus composiciones eran más “tradicionalistas”, Renee rompió todas sus ataduras musicales y comenzó a elaborar un sonido renovado: “Voy con el impulso del momento. Y en este momento lo defino como un sonido divertido, colorido, vivo, más auténtico”, sostuvo.

No obstante, rehusó a dejar la esencia pop de su música, pese a las etiquetas de “plástico” o “prefabricado” que le suelen acompañar.

“ Yo lo veo como lo tradicional, porque el pop es muy familiar y al mismo tiempo busca cómo innovar desde dentro. Siempre he sido una compositora que me ha gustado el punto en común y la familiaridad ”, subrayó.

Aunque está segura de que no se quedará en este registro toda su carrera, no se atrevió a adelantar cuál será su siguiente paso: “Y me encanta, porque es parte de mi nombre. Renee es renacer”, sentenció.

