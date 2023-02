James Gunn no despidió a Henry Cavill como Superman

Por: Excelsior.

Ciudad de México., a 31 de enero del 2023.- James Gunn y Peter Safran han presentado la nueva estrategia del Universo DC que incluye dos nuevas películas de Superman. Una verá la luz en verano de 2025 -con el título de Superman Legacy- y estará dentro del nuevo Universo DC; y la otra, producida por J.J. Abrams y cuyo título se desconoce, no formará parte del canon central de DC Films. Y ninguna de las dos, como era de esperar, estará protagonizada por Henry Cavill.

DC es un multiverso, pero nos vamos a centrar en un universo de ese multiverso. Incorporaremos algunos de los actores y personajes del pasado, pero sobre todo vamos a elegir nuevos actores”, explicaron Safran y Gunn.

Entre aquellos intérpretes que ya estaban presentes en el Snyderverse que tienen la puerta abierta para regresar están Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman), Zachary Levi (Shazam) e incluso el polémico Ezra Miller (The Flash) pero no Henry Cavill, uno de los más queridos pero que está totalmente descartado como Kal-El en el futuro de DC Films.

“Nosotros no despedimos a Henry. Henry nunca estuvo dentro del reparto. Hizo un cameo, y ese fue el final de su historia”, exclamó Gunn, visiblemente molesto, al ser interrogado por la salida de Cavill después de que, tras el cameo realizado en el final de Black Adam, el actor confirmara su regreso como Kal-El y que sería él el encargado de seguir interpretando al Último Hijo de Krypton.

Mucha gente hizo suposiciones que no eran ciertas. Pero para mí, se trata de a quién quiero yo para el papel de Superman y a quién quieren los cineastas”, indica Gunn que insiste en que no tiene nada contra el actor británico, que simplemente no encaja en su Superman Legacy.

Desde mi punto de vista, esta historia no es para Henry. Me gusta Henry. Es un gran tipo. Creo que ha sido maltratado por mucha gente, incluyendo antiguas directivas de esta compañía. Pero este Superman no es Henry por muchas razones”, concluye Gunn.

Así, bajo la nueva batuta de Safran y Gunn están en marcha dos películas sobre el hombre de acero con actores distintos a Cavill. La primera es Superman: Legacy, la piedra angular del nuevo Universo DC que verá la luz en julio de 2025 con guión del propio Gunn que ya avanzó que contará con una versión de Clark Kent más joven.

Además, y ya fuera del Universo DC, dentro de la marca de proyectos paralelos denominada DC Elseworlds, también sigue en marcha el filme conocido como ‘Black Superman’, una cinta sobre otra versión del héroe producida por J.J. Abrams y con guión de Ta-Nehisi Coates.

