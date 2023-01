Cuando una mujer se vuelve poderosa es dura como el hombre

Giulio Giamò, joven piloto italiano, llega a África en junio de 1935, a bordo de su avión trimotor, el Vida Nueva, en momentos en que la Italia fascista intenta revivir el pasado imperial romano a costa de Abisinia (Etiopía), una de las pocas naciones africanas que aún no se ha convertido en colonia europea.

Gracias a esta traducción, la escritora italiana -nacida en Milán pero residente en Sicilia- no solo llega al lector hispanohablante sino que también emprende su primer viaje a América Latina, para participar del Hay Festival Cartagena, en Colombia.

Todo mi libro es sincero porque he atravesado la región sobre la que cuento. He viajado por Etiopía a pie, en canoa, sobre un camello y he volado sobre ella.