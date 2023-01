Diogo de Oliveira ofrece disculpas tras falla de gol con Pumas

Por: Espn Deportes.

Ciudad de México., a 28 de enero del 2023.- El delantero de Pumas tuvo un mano a mano con José Antonio Rodríguez, portero de los Xolos de Tijuana, mismo en el que logró quitárselo con una finta, pero simuló una falta para buscar un penal cuando ya había ganado la posición.

Diogo de Oliveira, delantero de Pumas, emitió un mensaje en sus redes sociales donde lamentó la falla que tuvo ante Xolos de Tijuana en el juego de este viernes por la jornada 4 del Clausura 2023. En su cuenta de Instagram, el brasileño ofreció disculpas por decidir mal cuando tuvo una jugada que pudo darle los tres puntos al conjunto auriazul.

“Hasta los mejores delanteros del mundo toman malas decisiones. Hoy yo tomé una mala decisión y pido disculpas para la afición de Pumas. Para los que saben de futbol y para los que quieren mi malo (sic), gracias por los mensajes, solo me dejan más fuerte”, sostuvo Diogo en dicha red social.

De primera instancia se marcó penal, luego el silbante, de inmediato, corrigió a un fuera de lugar, pero fue al VAR a revisar dicha jugada, donde vio que no había fuera de lugar, pero existió una simulación de Diogo para que se marcara la pena máxima.

Además de Diogo, Arturo ‘Palermo’ Ortiz, también puso un mensaje en su cuenta de Twitter luego de la expulsión que sufrió en el mismo duelo y por la cual dejó a los Pumas con 10 elementos desde la primera parte del encuentro en el Estadio Caliente.

¡Error! Nombre de archivo no especificado.Diogo de Oliveira lamentó la falla que tuvo ante Xolos de Tijuana. EFE

“Los que me conocen saben que no soy un tipo malaleche. La gente que sabe de futbol saben que hay jugadas donde no se alcanza a bajar la pierna y ésta fue una de ellas, jamás con mala intención”, puso el zaguero en su cuenta de Twitter.

De igual forma, Sebastipan Sosa, portero de los felinos, alentó a su compañero y reconoció que la intención de Ortiz nunca fue lastimar a Jair Díaz, jugador de Xolos sobre el cual hizo falta.

“Tranquilo Pale querido… Bien sabemos todos la excelente persona que eres y de tu buena fe siempre (dentro y fuera de la cancha). Y para los que no te conocen, tranqui que te avalan los años y la cantidad enorme de partidos disputados siendo un profesional en todos los sentidos”, sostuvo el uruguayo.

