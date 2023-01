Alcalde de Durango acusado de violencia doméstica

excelsior

El alcalde de San Juan del Río, Durango, Hugo Gándara, de extracción priista, solicitó licencia para ausentarse del cargo, luego de que se difundiera un video en el que se ve agrediendo a una mujer.

A través de un video en redes sociales, destacó que luego de la existencia de una demanda en su contra, tomó la determinación de ausentarse del cargo.

“En virtud de que es mi derecho a defenderme y comparecer ante las autoridades he tomado la decisión de solicitar licencia al cargo de presidente municipal a partir de este viernes 27 de enero del 2023, para enfrentar de manera seria y responsable el proceso correspondiente y que no se me acuse de que por contar con fuero no lo hago”.

La demanda que enfrenta Hugo Gándara es por violencia familiar y lesiones.

