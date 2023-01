Este fin de semana paga el predial desde tu auto en el estacionamiento de la FCA

A días de que termine el descuento del 12% en el pago del predial que se aplica durante el mes de enero, el Gobierno Municipal de Chihuahua invita a la ciudadanía a realizar dicho trámite en “auto pago”, este fin de semana en el estacionamiento de Seminarios de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que se ubica en el campus II, al norte de la ciudad.

La cabina de la Tesorería Municipal estará en este espacio los días sábado 28 y domingo 29 de enero en un horario de 09:00 am a 2:00 pm, por lo que se extiende la invitación a quienes, por determinadas situaciones, no pueden acudir entre semana a realizar el pago.

Es importante mencionar que la modalidad de “auto pago” en las calles sexta y mina, continúa de lunes a viernes en un horario de: 09:00 am a 5:00 pm.

Se recuerda que, los demás puntos de pago, continúan activos en diferentes puntos de la ciudad:

_*Cajas de Tesorería:¨*_

*CENTRO*

– Tesorería Municipal, calle Mina #408, colonia Centro.

Horarios de 7:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

– Tesorería Plaza de Armas (Antiguo Edificio Comermex), avenida Independencia y calle Victoria, colonia Centro.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

*NORTE*

– Alsuper Nogales, Avenida Cristóbal Colón, equina con Circuito Universitario local #6.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

– Parque Fundadores, calle Miguel Barragán y Portugal, Kiosco Cibernético.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

– Comandancia de Seguridad Pública Norte, Avenida Homero #500.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

*SUR*

– Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar #1108.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

– Comandancia de Seguridad Pública Sur, Avenida Pacheco #8800.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

– Rastro TIF, Periférico Lombardo Toledano #13401.

Horario de 8:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes.

– Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a sábado.

– Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc.

Horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

– Villa Juárez, calle 3ª y 16 de septiembre s/n.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

También se puede pagar en las tiendas *OXXO*, en todas las sucursales, de 7:00 am a 10:00 pm, todos los días.

_*Impresión de estados de cuenta y para pagar:*_

*SMART*

– Smart Nogales, Av. de las Industrias No. 3300, Sergio de la Torre Hernández I Etapa, Quintas Carolinas, 31136

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

– Smart Arcos, 31137, Mina del Parral 17113, Villas del Real III Etapa

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

– Smart La Villita, Ave. Tecnológico # 8503, Tierra y Libertad, 31126

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

– Smart Homero, avenida Homero 200, Deportistas, 31125

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

– Smart Plaza del Sol, Periférico de la Juventud #3301, Puerta de Hierro, 31207

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

– Smart Saucito, avenida Francisco Villa 5701, El Saucito, 31110

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado.

– Smart Fuentes Mares, boluevard Fuentes Mares 1000 Esquina Con Melchor Ocampo, 31050, Chihuahua

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

– Smart Capitán, boluevard Jose Fuentes Mares 1000, Santa Rosa, 31350

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

*ALSUPER*

– Alsuper Leones, Periférico, Panamericana 31210

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

– Alsuper Vallarta, avenida Vallarta 5409, colonia Granjas

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

– Alsuper Independencia, boulevard Fuentes Mares #200, Santa Rosa.

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

– Alsuper Arboledas, Francisco Villa 4905 Desarrollo El Saucito, 31110

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

– Alspuer El León, Carretera Aldama (a un lado de El León)

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

