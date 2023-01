Juárez: Buscan comités de vecinos regular ruido y uso de jardines y albercas en fiestas

La presentación se hizo en la sesión ordinaria de esta cartera edilicia que coordina la regidora Alma Edith Arredondo Salinas y de la que forman las regidoras Tania Maldonado Garduño y María Dolores Adame Alvarado y en la que participó el director de Ecología César Díaz Gutiérrez, además de la agrupación Red de Vecinos de Ciudad Juárez.

Francisco Llaguno, representante del Comité de Vecinos del fraccionamiento María Isabel, encabezó la presentación de la que se desprenden propuestas para modificar reglamentos de varias dependencias municipales, estatales y federales entre las que se encuentra Desarrollo Urbano, Protección Civil, Seguridad Pública y la Dirección de Ecología.

Indicó que en esta propuesta participaron 5 comités de vecinos, más uno adicional que se incorporó este día, con la finalidad de regular estos negocios ante la problemática social que generan en las zonas habitacionales por el ruido excesivo, falta de estacionamientos, inseguridad y no respetar el marco regulatorio vigente.

“Desglosamos a que dependencia le tocaría ajustar sus reglamentos. En la Propuesta viene del Reglamento de Ecología, Protección Civil. Analizamos la reglamentación para llenar los huecos que tienen”, dijo Llaguno.

Señaló que se busca que a través de esta propuesta se regulen todos los centros para eventos conocidos como jardines y albercas ubicados en los fraccionamientos residenciales

“Han ocasionado problemas sociales que nos afectan en la salud pública y el derecho al descanso. Muchos de ellos, el aforo que tienen, mínimo de 75 personas, no consideran tener personal de seguridad ni infraestructura adecuada y violentan los derechos ciudadanos de quienes habitan en las colindancias”, dijo.

En el caso de Ecología, indicó que se propone regular los decibeles, obligar a que incluso instalen medidores de audio y se tengan límites tolerables que no afecten a los vecinos e incluso horarios. También bardas perimetrales de 3 metros de altura mínimo y máximo de 3.5 metros.

Se propone también crear un padrón actualizado que permita a las autoridades verificar que cumplan la normatividad y no generen conflictos vecinales.

La presentación incluyó también propuestas para la Comisión Federal de Electricidad y Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), ya que estos negocios operan con tarifas domésticas y son comerciales.

En la reunión las regidoras de Ecología acordaron desglosar a que dependencias municipales corresponden las propuestas e invitar a participar a la próxima reunión a la Directora de Desarrollo Urbano para que conozca la inquietud de los vecinos.

También acordaron revisar los trabajos que se llevan a cabo para actualizar el reglamento de Ecología y analizar la propuesta y que corresponde incorporar en cuánto a regulaciones.