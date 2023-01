La víctima de Alves: “Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo”

as.com

Marta Rodríguez PeleteiroMpeleteiro_AS

El periódico La Vanguardia ha podido acceder a la declaración de la chica de 23 años que denunció a Dani Alves el pasado 2 de enero por violación en un baño del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona. Según las palabras de la joven, que ha renunciado a recibir una indemnización por parte del futbolista, esta opuso resistencia, pero el brasileño era más fuerte que ella y no pudo evitar que consumase los hechos.

La víctima, según cuenta este periódico, relató durante más de hora y media a los agentes de la Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) que los Mossos d’Esquadra tiene en la comisaría de Les Corts de Barcelona lo ocurrido esa noche en una discoteca en la que ella ya había estado en más ocasiones.

En esta ocasión la chica acudió con una amiga y una prima al local de la calle Tusset con unas pulseras de invitación que les habían regalado en un bar de las inmediaciones. Y allí fueron invitadas por un grupo de mexicanos a la zona del reservado, donde se encontraba el brasileño, quien estuvo tonteando con ellas y les dio una copa que no aceptaron. Estos mexicanos fueron quienes le dijeron que se trataba de Dani Alves, ya que ella no le conocía.

Según la chica, el jugador “estaba insistiendo y muy pesado”, se puso detrás de ella para susurrarle al oído algunas cosas que ella no entendió porque “las debió decir en portugués”, manifestó a los agentes. Fue entonces cuando el futbolista habría llevado también la mano de ella hacia su entrepierna de forma violenta, en un total de dos ocasiones en las que la víctima la retiró con fuerza.

Seguidamente, el brasileño se puso al lado de una puerta y le hizo gestos a la muchacha para que se acercara. “Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que habría otra zona VIP”, declaró ella después. “Con solo entrar, le dije que me quería ir, y me dijo que no podía”. Según explica La Vanguardia, el futbolista le dijo que tenía que decir que era “su putita”.

Él entonces bajó la tapa del inodoro y se sentó sobre ella con la intención de que la chica le hiciese una felación. “Insistí en que me quería ir, pero me subió el vestido”, explicó la chica, quien manifiesta que se resistió. “Empezó a pegarme bofetadas. No llegué a hacerle la felación. Me puso de espaldas contra el lavamanos, con el vestido levantado, y empezó a rozar su pene contra mí; me puso contra el wáter y me penetró de manera violenta”. Este forcejeo habría provocado unos rasguños en la rodilla de la chica.

“Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo”, explicó la víctima, quien manifestó que salieron después por separado: “Me giré para abrir la puerta pero me dijo: ‘Tú no te vas a ir, salgo yo primero’”.

“Tengo mucho miedo y siento mucha vergüenza por todo lo que ha pasado y por tener que verme así”, añade la joven.

Rápida activación del protocolo en caso de agresiones sexuales

Cuando la chica salió del baño desencajada y con mucha ansiedad, las tres jóvenes decidieron irse de la discoteca. Alves, de hecho, ya la había abandonado junto con su chef mexicano amigo suyo que vive en la Ciudad Condal. Cuando ya iban por la puerta, el portero con el que la joven había charlado al entrar en la discoteca se interesó por qué le ocurría y entonces se activó el protocolo de protección para la víctima y se avisó a los Mossos.

Posteriormente, el día 2 la víctima contó el mismo relato de lo ocurrido aquella noche ante la jueza de instrucción e incluso manifestó que renunciaba a la posible indemnización que le correspondería, ya que únicamente querría que el culpable pagase con la cárcel y que se hiciese justicia.

Los primeros días de Alves en prisión

El brasileño ha pasado ya sus primeros días en la cárcel de Brións 1 después de que la jueza decretase prisión sin fianza para el exlateral del Barcelona, quien habría dado tres versiones diferentes de lo ocurrido aquella noche. Primero dijo que no conocía a la chica, después manifestó que se encontraron en el aseo por casualidad y ella se habría abalanzado sobre él, y, finalmente, que sí tuvieron lugar las relaciones sexuales pero que estas fueron consentidas. Unas versiones que habría ido cambiando ante la jueza al ver que no coincidían con lo declarado por los testigos y la víctima, así como con lo registrado por las cámaras.

Según contó la periodista Mayka Navarro en El programa de Ana Rosa, las primeras horas de Dani Alves en prisión transcurrieron con normalidad, como si de cualquier otro preso se tratase, y recibió un kit penitenciario, compuesto por artículos esenciales como chándal, neceser, jabón, cepillo de dientes, zapatillas, pijama…

“Llegó tocado, como es normal. Todavía no está integrado en la prisión porque hasta hoy o mañana no le asignarán un módulo. Está en una celda individual con su baño, escritorio y retrete. No se ha cruzado con ningún interno del resto del pabellón de ingresos, como marca el protocolo”, explica Navarro, quien cree que estará bastante tiempo en prisión.

“No ha dado muestras de abatimiento, solo de desconcierto. Pronto empezará recibir las visitas de su entorno”, agregó.

Cambio de abogado

La familia de Dani Alves ha estado visitando estos días diferentes despachos de abogados especializados en materia penal, aunque el favorito de estos sería el que en su día llevó el caso de Sandro Rosell. No obstante, se tendría que solicitar la venia y este debería estudiar el caso para diseñar una estrategia correcta que permita la libertad provisional.

Y es que su abogada actual, Miraida Puente Wislon, no estaría cualificada para una defensa de este estilo, aunque en primer término él había confiado en ella, con quien trabaja desde que llegó a España y fue quien le llevó todos los papeles relacionados con los trámites de inmigración.

Comentarios