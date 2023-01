Mejores apuestas de la Ronda Divisional de la NFL

Sebastián Martínez ChristensenEscritor ESPN Digital

Después de todo, es la última vez en esta campaña que tendremos cuatro partidos, y se supone que estaremos en presencia de los mejores ocho equipos de la NFL.

A diferencia de cuando hemos tenido un Monday Night Football, vamos a cambiar la dinámica para el fin de semana de Campeonatos de Conferencia.

Cada vez se realizan más de las llamadas “prop bets”, es decir apuestas centradas en jugadores o áreas específicas del partido en lugar del resultado en sí.

En esta ocasión, vamos a escoger mis cuatro apuestas favoritas de los cuatro partidos de este fin de semana, una por encuentro.

1) CIN VS. BUF: JOE MIXON OVER 47.5 YARDAS POR TIERRA

Todos sabemos que la principal deficiencia de la defensiva de los Buffalo Bills es detener el ataque terrestre. Ahora bien, el ataque terrestre de los Cincinnati Bengals ha sido uno de los peores durante toda la temporada.

Sin embargo, en este emparejamiento particular, me sorprendería si Joe Mixon no tiene al menos 20 acarreos.

Digo esto porque Cincinnati está entre algodones en la línea ofensiva. La semana pasada perdieron a Jonah Williams, Alex Cappa está en duda y la unidad en general tiene sólo dos titulares saludables en comparación con el principio de la temporada.

Será lo mejor para los Bengals correr el ovoide para quitarle presión a Joe Burrow, además de que estarían atacando directamente una deficiencia del rival. El número de Mixon no está alto y es una oportunidad para aprovechar.

2) NYG VS. PHI: DALLAS GOEDERT OVER 47.5 YARDAS POR AIRE

Dallas Goedert (88) de los Philadelphia Eagles acarrea el balón contra el profundo de los New Orleans Saints, Tyrann Mathieu (32), durante un partido en Philadelphia, el primero de enero de 2023. Los Saints ganaron 20-10. AP Photo/Matt Rourke

Puede sonar curioso escoger a Dallas Goedert, cuando los Philadelphia Eagles tienen a A.J. Brown y DeVonta Smith como principales receptores, pero a mi juicio el ala cerrada de Phildelphia tendrá un gran partido.

La defensiva de los New York Giants se ha mostrado vulnerable a la hora de cubrir a los alas cerradas rivales; el más reciente ejemplo se dio la semana pasada luego de que T.J. Hockenson finalizara con 10 recepciones para 129 yardas.

Goedert tiene un promedio de 58.5 yardas por partido esta temporada, por lo cual este es un número bajo a aprovechar teniendo en cuenta el rival.

Además, debido a la lesión del hombro de Jalen Hurts, quizás el mariscal decida cuidar más el físico y no correr tanto, y en vez, enfocarse en el ataque aéreo.

3) DAL VS. SF: EZEKIEL ELLIOTT NO TENDRÁ UN ACARREO DE MÁS DE 10.5 YARDAS

El corredor Ezekiel Elliott #21 de los Dallas Cowboys anota un TD contra los Philadelphia Eagles en el AT&T Stadium el 24 de diciembre de 2022 en Arlington, Texas. Dallas ganó ese encuentro 40-34, pero Philadelphia venció en casa el 16 de octubre 26-17. Cooper Neill/Getty Images

A lo largo de toda la temporada, ha quedado claramente estipulado que Tony Pollard es el corredor más explosivo que tienen los Dallas Cowboys.

Ezekiel Elliott sigue cumpliendo un rol importante, sobre todo en la zona roja.

Ahora bien, el de este fin de semana no será un buen emparejamiento para Dallas si tenemos en cuenta que la defensiva de los San Francisco 49ers terminó ranqueada primera en la NFL tras permitir apenas 1,321 yardas totales y 3.4 yardas por acarreo.

Este es el tipo de apuesta que te tiene al borde del asiento porque hasta el último acarreo, no sabes si vas a cobrar, pero es una de mis apuestas favoritas de la semana.

4) JAX VS. KC: TRAVIS KELCE OVER 79.5 YARDAS POR AIRE

Patrick Mahomes #15 de los Kansas City Chiefs lanza un pase a Travis Kelce #87 durante el primer cuarto contra los Seattle Seahawks en el Arrowhead Stadium el 24 de diciembre de 2022 en Kansas City, Missouri. Los Chiefs ganaron 24-10. Jason Hanna/Getty Images

Nadie puede discutir el talento de Travis Kelce, que fue el único ala cerrada en superar las 1,000 yardas por aire esta temporada, el único con al menos 100 recepciones, y el único con al menos 10 touchdowns.

En otras palabras, Kelce está en una clase aparte entre los alas cerradas.

¿Saben cuál es el peor equipo de la NFL a la hora de defender a los alas cerradas? Los Jacksonville Jaguars.

Tras la partida de Tyreek Hill, si bien Patrick Mahomes ha distribuido la riqueza, la presencia de Kelce se ha hecho más vital que nunca. Me imagino un gran día en la oficina para el ala cerrada de los Kansas City Chiefs.

