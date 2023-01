Embajador de la reina Isabel se pronuncia sobre los tips de Martha Debayle

excelsior

El polémico video donde la conductora Martha Debayle da a sus seguidores consejos sobre cómo atender a las visitas de una manera elegante sigue dando de qué hablar.

En esta ocasión, los usuarios de Twitter no se quedaron con la duda y una usuaria identificada como @RoArnaz pidió al embajador de la Reina Isabel II, en México en agosto del 2021, Jon Benjamin, que le ayudara a conocer si realmente hay alguien en el mundo que tome el té helado tal y como lo explica Marta Debayle, es decir, servido en charola, junto a una jarra con agua, hielos y un vaso.

Para sorpresa de esta usuaria de Twitter, el embajador Jon Benjamin respondió su mensaje contestándole que “al menos en su casa no se toma nada así”.

La respuesta del embajador no tardó en hacer eco entre los usuarios de Twitter, quienes lanzaron críticas en tono de burla y memes en contra de Martha Debayle. Incluso, algunos usuarios recordaron el momento en que Martha Debayle expresó su sentir ante el fallecimiento de la Reina Isabel II, lo cual también desató fuertes criticas en contra de la conductora.

