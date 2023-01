Es necesario atender la salud menta de policías para evitar tragedias: Ivón Salaza

Chihuahua, Chih., a 19 de enero del 2023.- La presidente de la Comisión de Igualdad, diputada Ivón Salazar Morales refirió que lejos de incrementar penas en contra de aquellos policías que puedan cometer actos de violencia familiar se debe de trabajar en el cuidado de la salud mental de quienes nos cuidan.

Destacó que el caso en el cual un policía municipal asesinó a su esposa con 32 meses de embarazo es una muestra de la “presión que pueden tener los agentes y de quienes se encargan de cuidarnos”.

“Ha habido muchos sucesos en donde los policías municipales se han visto involucrados con temas de violencia que nos impactan principalmente en el tema de mujeres y de la familia”, por lo que en este contexto, la legisladora refirió que es necesario que la Comisión que encabeza y la de Seguridad puedan trabajar en conjunto en el tema de la salud mental de los policías.

No los criminalizó, ni los defiendo, me duele la situación que ocurrió ya que fue un doble dolor porque estaba embarazada en respeto a eso debemos de trabajar con más responsabilidad, más que en juzgar, aseveró Salazar Morales.

“El problema no es que los policías se lleven el arma o no, pues es su herramienta de trabajo y por algun razón quienes estan al frente deben estar siendo evaluados psicológicamente, no solamente cuando ingresan, sino de manera constante, así como la situación familiar que prevalece”, dijo.

Asimismo, refirió que es necesario que se tenga una “visión” más humana con respecto de que esa persona, es decir, el policía esta poniendo en riesgo su vida para cuidar a otros, lo minimo que debe de hacer el Estado es preocuparse por él.

