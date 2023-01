Aprovecha y paga el predial este fin de semana desde tu vehículo

A menos de dos semanas de que concluya el descuento del 12% en el pago del predial, el Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Tesorería, amplió el horario de atención y habilitó más espacios para que los contribuyentes puedan pagar sin bajarse de su vehículo, esto con el fin de que más ciudadanos aprovechen el incentivo que se ofrece durante el mes de enero.

El subdirector de Ingresos de la Tesorería Municipal, Luis Raúl Flores González informó que de momento la cabina de “auto pago” se encuentra disponible de lunes a viernes en las calles sexta y mina, pero será este sábado 21 de enero que la apertura de la misma, será de 9:00 a 2:00 pm.

De igual manera, el sábado 21 de enero de 9:00 a 2:00 pm, se podrá acudir a pagar desde el vehículo al estacionamiento de la Comandancia Norte, que se ubica sobre la avenida Homero #500, y también, el domingo se estará recibiendo el “auto pago” en este lugar en un horario de 10:00 am a 2:00 pm.

Al llegar a la cabina, personal de Tesorería auxiliará al contribuyente para hacer el pago de manera rápida y accesible; sólo deberá proporcionar la clave catastral o bien, el domicilio. El pago puede ser en efectivo o con tarjeta de crédito o débito a una sola exhibición.

Se recuerda que, quien desee diferir su pago a seis meses sin intereses, puede acudir directamente a las cajas receptoras de las Tesorería. Los bancos participantes en esta promoción son Banamex, Santander, Scotiabank o BBVA.

Las cajas de Tesorería se ubican en:

CENTRO

– Tesorería Municipal, calle Mina #408, colonia Centro.

Horarios de 7:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

– Tesorería Plaza de Armas (Antiguo Edificio Comermex), avenida Independencia y calle Victoria, colonia Centro.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

NORTE

– Alsuper Nogales, Avenida Cristóbal Colón, equina con Circuito Universitario local #6.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

– Parque Fundadores, calle Miguel Barragán y Portugal, Kiosco Cibernético.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

– Comandancia de Seguridad Pública Norte, Avenida Homero #500.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

SUR

– Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar #1108.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

– Comandancia de Seguridad Pública Sur, Avenida Pacheco #8800.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

– Rastro TIF, Periférico Lombardo Toledano #13401.

Horario de 8:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes.

– Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a sábado.

– Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc.

Horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

– Villa Juárez, calle 3ª y 16 de septiembre s/n.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

También pueden pagar en las tiendas OXXO, en todas las sucursales, de 7:00 am a 10:00 pm, todos los días.

Impresión de estados de cuenta y para pagar:

SMART

– Smart Nogales, Av. de las Industrias No. 3300, Sergio de la Torre Hernández I Etapa, Quintas Carolinas, 31136

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

– Smart Arcos, 31137, Mina del Parral 17113, Villas del Real III Etapa

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

– Smart La Villita, Ave. Tecnológico # 8503, Tierra y Libertad, 31126

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

– Smart Homero, avenida Homero 200, Deportistas, 31125

Horario de 7:00 am a 9:00 pm lunes a sábado

