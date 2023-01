Reuniones de trabajo con Cuauhtémoc Blanco son juergas de alcohol; PES rompe con gobernador de Morelos

Crónica

ELOÍSA DOMÍNGUEZ

La dirigencia nacional del partido que llevó al exjugador estrella del Club América a ganar la gubernatura morelense señaló que el principal generador de violencia es el mandatario estatal.

En Morelos, el principal generador de violencia política y criminal es el gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien en medio de juergas con alcohol y él alcoholizado se toman decisiones de gobierno, advirtió el dirigente de Encuentro Social (PES), partido por el que el exjugador estrella del Club América ganó la gubernatura en 2018.

En conferencia de prensa, Hugo Eric Flores Cervantes, líder del PES, rompió este lunes con Blanco al señalar que el mandatario estatal ha lanzado ataques al partido, por lo que también lo responsabilizó de cualquier situación trágica que le pueda ocurrir a él o a su familia.

“No vamos a ser una estadística más del violento gobierno de Cuauhtémoc Blanco. No puedes volver a amenazarme, ni a mí ni a nadie de los míos, y pido a la opinión pública esté muy cerca ante la intimidación que Cuauhtémoc ha hecho a los que disentimos de él”, advirtió Hugo Eric.

El líder del PES señaló que Blanco Bravo disfraza las reuniones de trabajo con juergas y alcoholizado toma decisiones de gobierno.

“Desde la residencial oficial del estado, Cuauhtémoc Blanco, generalmente alcoholizado y en medio de juergas y borracheras disfrazadas de reuniones de trabajo, toma sus decisiones de gobierno y planea sus ataques políticos”, dijo Hugo Eric.

El conflicto entre Cuauhtémoc Blanco y el dirigente del PES a nivel nacional se originó cuando el exdelantero quería imponer como líder partidista a su hermano Ulises Bravo, y para ello se hizo aliado del exdiputado federal Jorge Argüelles, quien en repetidas ocasiones pedía al PES la expulsión del partido del exalcalde de Cuernavaca, que ya milita en Morena.

Hugo Eric expuso que Argüelles lo traicionó.

Sin embargo, dijo: “El tema de fondo no es con Jorge Argüelles y sus comparsas que sólo fueron esbirros de Cuauhtémoc Blanco. Es Cuauhtémoc el principal generador de violencia en este estado, y cuando hablo de violencia no sólo me refiero a la violencia política -como en este caso-. Quienes hemos estado cerca de él podemos testificar su arrogancia, sus arrebatos e ignorancia al momento de tomar decisiones de gobierno”, señaló el dirigente, luego de que el Tribunal Electoral estatal lo ratificó como presidente del PES Morelos.

Blanco Bravo llegó a la gubernatura como parte de la coalición Juntos Haremos Historia conformada por el PES-Morena-PT e impulsado por Andrés Manuel López Obrador.

“Muchas, muchas, veces Cuauhtémoc quiso romper con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y seguido yo tenía que platicar con él porque en su esquizofrenia y ego comparaba su liderazgo con el del Presidente de la República. Incluso habló de competir por la Presidencia, después le bajó y pensó en el gobierno de la ciudad”.

Hugo Eric refirió que otro de los dislates del exseleccionado mexicano de futbol es la manera procaz en que se ha referido en sus aquelarres, con su secta de compinches, sobre AMLO.

“Es común escuchar a Cuauhtémoc general violencia verbal e incitar a funcionarios públicos a violentar a sus adversarios políticos.

También dijo que el gobernador morelense ha usado a delincuentes para proteger a policías

“En una ocasión ordenó, en estado etílico y en un restaurante de la Ciudad de México, que soltaran a unos delincuentes comunes en Huitzilac para proteger a policías que estaban retenidos”.

“Cuauhtémoc, tú fuiste el gobernante que sin respeto a la vida y sin agotar todo lo que un gobernante debe hacer permitiste un linchamiento, no respetas la vida, así como tampoco sabes respetar la ley”.

Hugo Eric Flores Cervantes (centro), dirigente nacional del PES, en conferencia de prensa. Foto: Cortesía

Hugo Eric Flores dijo que Cuauhtémoc Blanco es un traidor, ingrato e hipócrita, y por ello se da este rompimiento político, porque además incita a la violencia.

“Es común escuchar que el gobernador pide romperle la madre a sus adversarios políticos”.

Comentarios