El video de una diputada mexicana que explica por qué a la izquierda le conviene que los pobres no progresen

En las últimas horas se hizo viral un video que publicó en sus redes sociales la diputada mexicana América Rangel, que revela cómo el populismo utiliza a los más pobres.

En el corto, de 1:52 de duración, se muestran mensajes de la también diputada mexicana Yeidckol Polevnsky; del militar venezolano y ex miembro del equipo de Hugo Chávez, Guaicaipuro Lameda; del presidente colombiano, Gustavo Petro; y de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Polevnsky afirmó: “Aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen porque la gente piensa como vive”.

Por su parte, Lameda indicó: “Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país; y entonces él me dice, pero así con un cinismo enorme: ‘Usted no ha comprendido la revolución’. La revolución se trata de mantener a los pobres, pobres, pero con esperanza porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. No los podemos sacar a la clase media porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos”.

En la misma sintonía, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó: “Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha y viene el problema”; mientras que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, desarrolló: “Ayudando a los pobres va uno a la segura porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”.

El video que publicó Rangel, diputada por el Partido Acción Nacional de México, es un extracto de entrevistas que generó gran repercusión e incluso fue retuiteado por la española Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Rangel es Licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Se desempeñó como Secretaria Técnica en la Cámara de Diputados y como parte de su actividad partidista fungió como Presidenta del Comité Directivo Delegacional Miguel Hidalgo de 2008 a 2013 y Secretaria de Promoción Política de la Mujer a nivel regional de 2015 a 2018. Fue integrante de la Comisión Permanente Estatal del PAN desde 2010 y diputada local en la I Legislatura del Congreso CDMX. Actualmente es diputada local en la II Legislatura del Congreso CDMX.

La lectura de sus declaraciones sugiere que los líderes citados en el video expresan la distancia y el rencor hacia las clases medias de sus países por no asegurarles el voto que, en su visión, le darían sin dudas si tuvieran menos recursos económicos.

Los testimonios elegidos por diputada apuntan en la misma dirección, ponen en duda la aspiración de progresar de las clases menos favorecidas -sus propios votantes- al mismo tiempo que rescatan al asistencialismo como método para conseguir la adhesión en cada contienda electoral.