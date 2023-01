Supera la Capital los 120 mdp en recaudación por predial

El alcalde Marco Bonilla, informó que en los primeros 11 días de enero se han recaudado poco mas de 121 millones de pesos, esperando llegar a los 654 millones luego de la quincena.

Lo anterior, representa un incremento del 5 porciento, comparado con el mismo periodo del año anterior.

“Vamos muy bien, pero sabemos que lo bueno será en los próximos 20 días que restan de mes”, comentó.

Recordó que para este 2023, se proyecta recaudar mil millones de pesos por el pago del impuesto, de los cuales se estima ingresarán solo en enero 654 millones.

Detalló que de enero a marzo se aplicarán descuentos del 12%, 8% y 4%, por lo que se hace un atento llamado a la ciudadanía para que acudan a las cajas de Tesorería y puedan aprovechar estos estímulos.

Las cajas se ubican dispersas por la ciudad, las que corresponden a la zona Centro, son las de Tesorería, en la calle Mina número 408, de la colonia Centro, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm; y también en la Plaza de Armas, en la calle Victoria número 14 colonia Centro, horario de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes.

En el sector norte, hay una en Alsuper Nogales, en la avenida Cristóbal Colón esquina con Circuito Universitario Local número 6, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes; también en Parque Fundadores, calle Miguel Barragán y Portugal, en el Kiosco Cibernético, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes; y en la Comandancia de Seguridad Pública Norte, avenida Homero número 50, que está abierto 24 horas.

Para comodidad de los ciudadanos de la zona sur, se han habilitado cinco cajas, en la Dirección de Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar número 1108, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes. En la Comandancia de Seguridad Pública Sur, avenida Pacheco #8800, abierto 24 horas; en el Rastro TIF, periférico Lombardo Toledano número 13401, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes; en el Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 8:00 am a 3:00 pm; en la Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc, horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

Comentarios