México padece el cáncer social de la inseguridad.

Por: Moisés Alvarez Palacio

El INEGI por medio de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE); detecto que en el año 2021 fueron 24 207 personas por cada 100 000 habitantes mayores de 18 años fueron víctimas de la delincuencia; se cometieron 6 millones de robos o asaltos en la calle o en el transporte público; se cometieron 5.4 millones de delitos de fraude; 4.9 millones de delitos de extorsión; se estiman 63 131 secuestros de algún integrante del hogar, estos son solo algunos datos registrados de lo que pasa en México, pero, sin duda alguna, son cifras y delitos más alarmantes los que seguramente no hay registro.

Según el ENVIPE se denunció solamente el 10.1% de los delitos, de los cuales, el Ministerio Público o Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación en 67.3% de los casos. Estos porcentajes expresan que la sociedad no confía en las autoridades responsables de garantizar la seguridad y paz de la sociedad mexicana, pero, además, de su incapacidad, falta de fiscales, peritos y oficiales, además de diversos insumos de oficina, de transporte, tecnológicos, etc, etc., que no les permiten realizar un registro mediante investigaciones pertinentes y eficaces que sirvan de sustento para aportar datos de prueba que puedan brindar resultados veraces.

Otro dato alarmante es que, se denunció e inició una carpeta de investigación en solamente el 6.8% del total de delitos, pero más lamentable que el 93.2% de delitos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación. Entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades destacan la pérdida de tiempo con 33.5% y desconfianza en la autoridad con 14.8%, las cuales responden a causas atribuibles a la autoridad.

El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 278.9 mil millones de pesos, es decir, 1.55% del PIB. Lo cual equivale a un promedio de 7 147 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

México inicia el año con hecho delictivos de gran impacto y violencia como lo ocurrido en Ciudad Juárez con el caso del CERESO # 3 que contaba con celdas VIP, caja fuerte, armamentos, alcohol y drogas, pero: ¿Cómo entro todo eso al CERESO? ¿Entraron gracias a la corrupción? O tal vez, ¿esos lujos entraron bajo amenaza o extorción?, lo que es un hecho es que la percepción que se da ante la sociedad es la de la impunidad y la corrupción.

Otro hecho violento es lo ocurrido en Sinaloa en donde hubo bloqueos, quemazones y balaceras con armas de fuego de alto calibre y un helicóptero artillero que culminó con la detención de Ovidio Guzmán, lo que género, caos, miedo, incertidumbre, inseguridad y, todo esto, propicio que la autoridad estatal suspendiera clases, cerrar operaciones aeroportuarias y a pedir a la población a no salir de sus hogares. Este y tantos hechos ocurridos en el País solo nos demuestran que las diversas autoridades locales, estatales y nacionales ya han sido rebasadas desde hace mucho tiempo por los criminales.

México necesita una verdadera transformación como sociedad y parte de la solución está en la educación en valores que pueda proporcionar la familia, fortalecida por la educación escolar y con ello tener en un futuro ciudadanos libres, responsables, honestos y con todas las cualidades morales y éticas que permitan ser mejores gobernantes y ciudadanos, pero eso, será muy difícil de lograr con estos gobiernos ineficientes y corruptos, además de que una gran parte de la sociedad esta corrompida.

Comentarios