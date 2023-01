JUAREZ: Obras de rescate del Centro Histórico serán consensadas: alcalde

Ciudad Juárez, Chih., a 11 de enero del 2023.- El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar señaló que el Municipio dará continuidad a los proyectos de rescate del Centro Histórico y las obras que se vayan a realizar serán consensadas con los comerciantes y el Gobierno del Estado.

En rueda de prensa brindada al concluir la sesión de Cabildo de este día, el alcalde señaló que una de las propuestas que ya presentó, es la homologación de fachadas de los negocios de la avenida 16 de Septiembre para que esta zona sea más atractiva para el turismo y visitantes locales.

“Vamos a dialogar con la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y demás comerciantes para ver qué es lo mejor que podamos hacer. Una cosa que yo les solicite es que las fachadas de la 16 de Septiembre, ahora que el Gobierno del Estado termine los trabajos, se homologuen todas para que sea más atractivo para los ciudadanos visitarlo”, dijo.

Indicó que mediante el diálogo se incluirá a todos los sectores para el rescate del Centro Histórico.

“Estamos en toda la disposición, mañana voy a hablar con algunos comerciantes de La Paz. La idea es que esto lo vayamos construyendo entre todos”, refirió.

Recordó que hay el compromiso de Gobierno del Estado de aportar recursos para este objetivo.

“Eso está en construcción, vamos a insistir con 50 millones de pesos que el Gobierno del Estado nos va a apoyar y vamos a dialogar. Las obras que hagamos tendrían que ser consensadas y primero, lo más importante que teníamos que hacer, es el movimiento que ya hicimos (con la reubicación de comerciantes ambulantes)”, indicó.

Pérez Cuéllar recordó que su Gobierno ya mantiene proyectos en marcha para el Centro Histórico como lo es la restauración de la antigua Presidencia Municipal, sede del Centro Municipal de las Artes, así como el túnel peatonal de la calle Francisco Villa y 16 de Septiembre.

“También estamos por dar el banderazo a una gran obra de recarpeteo con los recursos de la regularización de los vehículos y eso está en acta, estaremos anunciando las obras en los próximos días”, agregó.

Señaló que en fechas festivas como el 12 de diciembre, 10 de mayo y otras, se revisará, ya que el acuerdo establecido es no dar marcha atrás y mantener ordenado el Centro Histórico.

“Vamos a revisarlo, vamos paso a paso, la idea es que no demos marcha atrás, que nos quedemos así. Si hubiera alguna condición especial, particularmente el 12 de diciembre que es una fiesta tradicional y concurrida, que es una gran tradición en nuestro país, habría que revisarlo, pero en términos generales, el acuerdo es no dar marcha atrás porque si no volvemos a caer en lo mismo”, puntualizó.

