Este domingo ciudadanos elegirán el destino de 198 mdp del Presupuesto Participativo

Chihuahua, Chih., a 10 de enero del 2023.- La titular de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación Municipal, Mónica Herrera invitó a los chihuahuenses a asistir a los 66 centros distribuidos en los cinco Distritos en que se divide la capital del estado para votar por los proyectos ciudadanos para mejorar tú colonia.

Para este año, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Marco Bonilla Mendoza destinará más de 198 millones de pesos a proyectos ciudadanos dentro de los cuales se destaca obra pública en beneficion de escuelas, parques, vialidades y vialidades, así como en el tema de seguridad y desarrollo social.

Mónica Herrera explicó que este domingo 15 de enero se tiene programado habilitar 66 espacios en los cinco distritos con un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde en donde los ciudadanos votarán por los proyectos adscritos a su colonia o distrito.

Adicionalmente, se habilitarán casillas en un horario de 11 de la mañana a 7 de la tarde en plazas comerciales como Fashion Mall, Plaza Sendero, Galerías, Presidencia Municipal y en las instalaciones de la Canaco Servytur.

En este ejercicio democrático no solo podrán decidir el destino de los recursos públicos los adultos, sino también las niñas, niños y adolescentes podrán participar con solo llevar su Curp, lo que hace más interesante este mecanismo de participación democrático, el cual fortalece e impulsa la participación ciudadana.

“Yo no conocía como era eso de la participación ciudadana, apenas me acabo de dar cuenta cuando me dijeron en la escuela de mis hijos que podemos acudir a votar por un proyecto que ellos enviaron para ver si salimos beneficiados con un recurso”, comentó una madre de familia de la escuela secundaria Federal 2.

Y es que la evolución de la democracia no solo conlleva a la elección de quien se encuentra frente al poder ejecutivo municipal, sino que es una pieza fundamental para decidir el destino de los recursos públicos, lo que resulta beneficioso, pues dichos recursos forman parte de lo obtenido de los impuestos, por lo que impulsar la participación ciudadana contribuyen en gran medida a la transparencia y la rendición de cuentas, por ello la reelevancia de este mecanismo.

