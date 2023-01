Adam Rich, actor infantil de ‘Ocho son suficientes’, es encontrado muerto

Por: Quien.

Ciudad de México., a 9 de enero del 2023.- Adam Rich, conocido por protagonizar ‘Ocho son suficientes’, murió el sábado a los 54 años de edad en su casa del área de Los Ángeles, confirmó un miembro de la familia al sitio de noticias TMZ.

Aún no se ha revelado la causa de la muerte, pero, según los informes, no se trató de un homicidio, dijo una fuente policial al medio de comunicación. Rich fue encontrado sin vida por una persona no identificada que llegó a su casa.

El actor estadounidense comenzó su carrera cuando tenía tan sólo nueve años. Nació el 12 de octubre de 1968 en Brooklyn, Nueva York, y saltó a la fama en los años 70 después de interpretar a Nicholas Bradford, el hijo menor de la familia Bradford, en ‘Ocho son suficientes’.

El programa de ABC, que también protagonizó Dick Van Patten, Lani O’Grady, Connie Needham, Grant Goodeve y más, se desarrolló entre 1977 y 1981. Este show estuvo inspirado en la vida de Tom Braden, un periodista estadounidense que narró en una autobiografía cómo era criar a ocho hijos.

Su interpretación como Nicholas Bradford llevó a Adam a ganarse el puesto número 73, dentro de la lista de 100 mejores estrellas infantiles del canal VH1. Y aunque Rich participó en otros shows de la época como ‘Code red’ y ‘Dungeons and dragons’, desde 1981 y 1983, respectivamente, pasó poco tiempo para que decidiera alejarse de la actuación.

El joven Adam estudió actuación en Chatsworth High School, donde se formaron otros actores de gran reconocimiento público como Val Kilmer y Kevin Spacey.

Fuera de la actuación, Rich también apareció en los titulares a lo largo de los años debido a las luchas contra el abuso de sustancias. Fue arrestado en 1991 por romper la ventana de una farmacia para obtener drogas, y su ex papá de televisión, Van Patten, lo rescató.

Después de pasar años entrando y saliendo de rehabilitación, Rich fue arrestado nuevamente en 2002 por cargos de conducir bajo los efectos del alcohol después de casi chocar contra un auto de la Patrulla de Caminos de California. Según CBS News , Rich negó los cargos en ese momento y les dijo a los periodistas: “He estado sobrio durante 10 años”.

