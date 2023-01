El sistema penitenciario se encuentra “tronado” y requiere inversión

Chihuahua, Chih., a 7 de enero del 2023.- El especialista en Delincuencia Organizada y Sistema Penitenciario, José Carlos Hernández Aguilar comentó con respecto a los recientes hechos ocurridos en el Cereso No.3 de Ciudad Juárez, que el Sistema Penitenciario como tal se encuentra completamente “colapsado y tronado” no solamente en su infraestructura, sino en todos sus procesos de reincersión.

“Es un sistema que se encuentra totalmente anacrónico, donde ni se penitencializa, ni se reincerta, mucho menos se hace justicia, por lo que la privatización del Sistema Penitenciario sería viable siempre y cuando exista ese binomio de interés por parte del Gobierno y del Sector Privado”, expresó.

Destacó que una de las opciones que podrían ofrecerle viabilidad al Sistema Penitenciario, sería sin duda la privatización del mismo, con lo cual se daría un importante paso para la desaparición del Cereso No.3 espacio que posee una negra historia.

En este sentido el especialista recordó que en el Cereso No.3 desde tiempo atrás han ocurrido hechos lamentables, donde ha habido decenas y decenas de muertos, además de corrupción, es decir que, tiene en su haber más cuestiones oscuras que reincersión, por lo que no estaría demás que el gobierno le apostara a los Penales Productivos ó en su caso bajo el modelo de la iniciativa privada.

Hernández Aguilar aseveró que no solo en Chihuahua, sino en todo el país, el Sistema Penitenciario mexicano en materia de manutención se encuentra colapsado, pues resulta practicamente imposible mantener a tanta persona privada de su libertad, más a otras que se encuentran a la espera de vinculación a proceso, lo que en suma a nivel nacional nos da una cifra de un millón 500 mil personas.

“No hay espacio en donde meter a tanta gente, ya no hay lugar, hay una hiper sobrepoblación penitencieria, lo que por logica provoca reyertas ó hechos como los ocurridos en Ciudad Juárez”, denunció.

Aunado a estos ingredientes, Hernández Aguilar destacó que el “empoderamiento” que se le ha permitido a la delincuencia organizada y el “no poner orden” en el Sistema Penitenciario coadyuva en incrementar acontecimientos como los ya antes descritos, los cuales de no atender, podrían continuar ocurriendo con más frecuencia, toda vez que, la delincuencia vive una “delincuencia irrestricta”, es decir que, no se conocen limites institucionales, ni legales, mucho menos materiales, “todo se les ha permitido”.

Todo lo anterior mantiene al “Estado arrodillado a beso de cara en tierra”, por lo que la destitución del fiscal, Javier Fierro Duarte ó en su caso del director del Cereso No.3 no sería una solución, ya que “rodar cabezas” tras los hechos ocurridos, cae en el dicho de “ahogado el niño a tapar el pozo”.

De lo que se trata que realmente las autoridades penitenciarias y de la Fiscalía General del Estado (FGE) tengan personas que conozcan y tengan la capacidad de tener un control sobre el sistema penitenciario, dijo Hernández Aguilar.

“Obviamente se tiene que dar un cambio substancial en los altos mandos del sistema penitenciario, pero no en este momento, ya que lo ocurrido es un asunto más profundo y trascendental, ya que el propio sistema penitenciario desde la carta magna ni siquiera permite los procesos de reincersión”.

Otro punto importante a destacar para reforzar se encuentra en atender de fondo las leyes en la materia como la Ley de Nacional de Ejecución Penal, analizar si de verdad se está tocando la reincersión como tal, ya que actualmente este tema no se toca, pero de una manera “muy vaga” y porque no decirlo en los seis ejes rectores mucho menos, por ello debe de haber un cambio, no solo de líderes, sino de voluntad para invertirle a los Ceresos y no dejarlos como el último eslabón de la seguridad pública, aseveró Hernández Aguilar.

“No hay personal en los Ceresos, ni infraestructura tecnológica para contener ese tipo de hechos que marcan un antes y un después en la historia penitenciaria en Chihuahua, es algo que nunca se había visto, el dato más remoto data de 1990 con la fuga de veintitantos reos de la Penitenciaria del Estado, hecho que ocurrió sin esa fiereza como la ocurrió el pasado 1 de enero, donde fueron masacradas 17 personas, entre ellas 10 celadores y siete reos, además de la fuga de más de 27 personas privadas de la libertad” refirió.

Es bajo este contexto, que queda en evidencia que el Sistema Penitenciario se encuentra inmerso en corrupción que ya no da más, puesto que en menos de seis meses se presentaron dos reyertas encabezadas por grupos criminales de “Los Mexicles” y los “Aztecas”, concluyó.

