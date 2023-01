Dani Alves niega conocer a la mujer que lo acusa de agresión

Por: Excelsior.

Ciudad de México., a 7 de enero del 2023.- A unas horas de la llegada de Dani Alves a Pumas, tras participar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, una mujer aseguró ser víctima de agresión sexual por parte del brasileño en una discoteca en Barcelona.

Tras los hechos, la mujer acudió a presentar su denuncia, por lo que se activó el protocolo de manera rápida.

A un día del debut de los Pumas en el Clausura 2023, Dani Alves salió a dar su versión de lo sucedido en Barcelona.

Me gustaría desmentir todo primero, yo estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, disfrutando, todo mundo que me conoce sabe que me encanta bailar, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno”, comentó el brasileño para una cadena de televisión en España.

Por otro lado, señaló que siempre ha sido una persona que evita molestar o invadir el espacio privado de las personas. “Cuando uno va al baño no tienes que preguntar quién está. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco, no la vi otra vez en mi vida. En estos años nunca he invadido el espacio de alguien sin autorización”, aclaró el jugador del Club Universidad.

Alves pidió que lo dejarán de acusar por una situación que no cometió explicando que dañan el entorno en el que vive.

¿Cómo le voy a hacer con una mujer o con una chica que sea? No, por Dios, ya basta porque me están haciendo daño, sobre todo a los míos, porque saben quién soy yo”, sentencio Alves a horas del arranque de los Pumas ante los Bravos de Juárez en el primer partido del Clausura 2023 de la Liga MX.

Comentarios