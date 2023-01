Las cifras de ICE que confirman porqués indocumentados deben tener un plan de acción

Por: Agencia EFE.

Ciudad de México., a 2 de enero del 2022.- Las recientes cifras de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirman por qué activistas a favor de inmigrantes, así como abogados especializados han señalado la importancia de que indocumentados tengan un plan de acción en caso de un encuentro agentes migratorios.

Si bien ICE reporta que arrestó 46,396 personas con récord criminal, el mayor número de sus 146,750 detenciones administrativas no son personas con antecedentes penales.

Aunado a ello, la agencia reconoce el aumento de su programa alternativas a la detención (ATD, en inglés) que registró un aumento a 321,000 personas que son monitoreadas ya sea con un grillete con GPS o con un teléfono celular con la aplicación SMARTLink.

Esas personas bajo ATD deben seguir un estricto protocolo de respuesta de las autoridades sobre su ubicación, así como responder llamadas telefónicas, aunado a que ICE tiene toda su información personal y biométrica.

La agencia reportó que su división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, en inglés) ha separado los expedientes de personas detenidas y aquellos ubicadas, pero no detenidas.

“ERO manejó los expedientes de detenidos y no detenidos desde el registro inicial hasta la disposición final del caso, incluida la deportación, si corresponde”, indicó la agencia. “Aunque la mayoría de los no ciudadanos, más de 4.7 millones, están en el expediente de no detenidos de ICE, la agencia también administró operaciones de detención”.

Hay más de tres millones de personas que no tienen orden final de deportación, pero la agencia monitorea a más de 1.2 millones con órdenes finales de deportación.

Hay al menos 22,600 personas en prisiones de ICE, se recordó.

Aunque ha defendido la detención de personas que representan un peligro para la seguridad de EE.UU., las estadísticas de ICE confirman que sus objetivos son más amplios, ya que el desglose suma 46,396 no ciudadanos con antecedentes penales.

“Los arrestados tenían un promedio de 4.3 cargos y condenas por persona, incluidos más de 20,000 cargos o condenas por agresión, 5,500 por delitos con armas, 1,500 por delitos relacionados con homicidios y 1,100 por secuestro”, se indicó.

El reporte desglosa las acciones de expulsión debido al Título 42, las cuales son separadas de la operación regular de la agencia.

De este modo, 249,435 no ciudadanos fueron procesados por ICE para su traslado bajo el Título 42.

Entre agosto y noviembre pasado, la agencia informó al menos dos grandes redadas para la detención de personas con récord criminal, pero los informes también señalan a gente arrestada por reingreso a EE.UU. tras haber sido deportada.

Será este año cuando la Corte Suprema determine si mantiene las prioridades de deportación del presidente Joe Biden, pero mientras tanto, organizaciones como Make the Road New York lanzaron una guía actualizada sobre qué hacer ante un encuentro con ICE.

De entrada, los expertos sugieren a los inmigrantes:

– Portar siempre el número de teléfono de un abogado o alguien que pueda ayudarle en forma inmediata.

– Armar un plan con la familia sobre qué hacer en caso de detención.

– Ahorrar para enfrentar el posible pago de una fianza, que puede ir de los $1,000 a los $15,000 dólares en algunos estados.

