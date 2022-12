Nevada pinta de blanco partes altas de municipios serranos

Chihuahua, Chih., a 30 de diciembre del 2022.- El meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Idelfonso Díaz Murcia informó que ayer jueves se suscitó una ligera nevada en las partes altas de los municipios serranos de Madera, Bocoyna y Balleza.

De acuerdo con Díaz Murcia la nevada fue ligera de entre 3 a 4 centímetros de espesor por lo que no se acumuló, pues continuó lloviendo y solo en las partes altas la nieve dejó un rastro de su presencia, la cual se fue disipando debido a que las temperaturas no fueron tan frías.

Nevada ligera, no se acumuló no se quedó pintado de blanco, ya que siguió lloviendo, nevó en los seccionales de Chuichupa, en el municipio de Madera; Urique; en localidad de Huevachi, municipio de Ocampo; en tramo carretero Cuauhtémoc a San Juanito y en El Vergel, Balleza, cabe destacar que dicha nevada no fue copiosa solo fueron de 3 a 4 centímetros ya que las temperaturas no fueron tan frías, comentó Díaz Murcia.

Cabe mencionar que tras esta nevada las autoridades municipales “no han registrado cierres de tramos carreteros, no obstante, se pide a las autoridades mantenerse alertas a los avisos emitidos a través de los medios de comunicación”.

Sin embargo, la Coordinación Estatal de Protección Civil mantienen la alerta meteorológica en la entidad ya que, de acuerdo con información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional, el Frente Frío número 20 mantendrá la presencia de lluvia, nieve y aguanieve especialmente en zonas serranas y zonas altas de la ciudad de Chihuahua.

