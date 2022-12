Exhortan bomberos tomar precauciones al usar calentones a gas

-El objetivo es prevenir incendios e intoxicaciones con monóxido de carbono.

El Gobierno Municipal a través del Heroico Cuerpo de Bomberos, exhorta a los chihuahuenses a seguir recomendaciones preventivas para evitar accidentes derivados del uso de calefactores a gas, que producen monóxido de carbono, son susceptibles a fugas y podrían generar incendios o intoxicaciones dentro de los hogares o establecimientos.

El uso inadecuado de calentones ha sido causa de múltiples incidentes, como personas con ligeras intoxicaciones por monóxido de carbono o explosiones por acumulación de gas, por ello se exhorta a la ciudadanía que ante cualquier problema se comuniquen a la línea de emergencias 9-1-1 o por medio de la aplicación Marca el Cambio, para reportar la situación y se pueda atender el llamado de manera oportuna.

De acuerdo a los pronósticos climáticos, las temperaturas bajas continuarán en el municipio de Chihuahua y es necesario que la población tome en cuenta algunas recomendaciones para el manejo de este tipo de dispositivos, tanto a gas como a leña.

Sigue estas recomendaciones y evita incidentes:

– No dejes calefactores encendidos durante la noche o mientras duermes.

– Los tanques de gas deben instalarse siempre al exterior de las viviendas.

– No dejes cerca de los calentones artículos que puedan incendiarse con facilidad.

– En caso de ser de leña, no utilices líquidos inflamables para encenderlos.

– Evita que los aparatos sean manipulados por menores.

– Mantente alerta del correcto funcionamiento del equipo.

– Utiliza manguera adecuada y certificada para ese fin.

– Asegúrate de que el tanque de gas esté en un área firme para evitar caídas.

– Mientras están encendidos, abre las ventanas entre 10 y 15 centímetros para permitir el flujo de aire.

Comentarios