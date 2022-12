¿Es un filtro o se hizo un arreglito? Cristian Castro reaparece en redes y está irreconocible

Por: Excelsior.

Ciudad de México., a 30 de diciembre del 2022.- No cabe duda que a Cristian Castro no le da miedo arriesgarse a los cambios, cada cierto tiempo aparece con un nuevo look y se convierte en el ojo del huracán.

Ahora, de nueva cuenta, el gallito feliz dio de que hablar luego de compartir una fotografía en sus redes en las que se ve completamente cambiado.

En su Instagram compartió una selfie que llamó demasiado la atención del público y es que luce una piel de porcelana, sin arrugadas, una nariz más respingada, un mentón mucho más pronunciado y hasta labios mucho más gruesos.

Aunque ya pasó el Día de los Inocentes, aún no se sabe si fue una broma, si usó un filtró o sí se sometió a arreglos estéticos para verse más joven.

En la descripción únicamente se limitó a decir ‘Días de familia, amigos y descanso, el mejor abrazo en esta época tan linda”.

Tras las fuertes críticas como ‘un filtro más y purifica el agua’, Castro decidió limitar los comentarios.

