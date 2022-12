Se solidariza Gobierno del Estado con productores chihuahuenses

En representación del secretario general de Gobierno, César Gustavo Jáuregui Moreno, el subsecretario Óscar González Luna, recibió y atendió a un grupo de productores del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua A. C., de la Asociación Estatal de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) de Chihuahua A. C. y de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México A. C.

Los representantes de las diversas instituciones solicitaron la intervención de la gobernadora Maru Campos Galván, ante la problemática que se vive actualmente por la suspensión de operaciones de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

“El Gobierno del Estado se solidariza con los productores, vamos a hacer gestiones encabezadas por la Gobernadora, el secretario general de Gobierno y el secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, buscaremos en primera instancia que Nacional Financiera establezca un esquema que permita a los agricultores tener fuentes alternas de financiamiento”, declaró el subsecretario González Luna.

El funcionario dio a conocer que también se dialogará con autoridades de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), a fin de que este organismo asuma el papel de banca de primera de primera instancia para otorgar este tipo de créditos.

Precisó que entre hoy y mañana se enviarán oficios y se entablará comunicación con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también de FIRA y con base en la respuesta, se buscará que se desarrolle una reunión de manera presencial en la CDMX la semana próxima.

Los productores comentaron que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero en el estado de Chihuahua brinda apoyo a más de 2 mil productores, dispersa créditos anuales de más de 5 mil 500 millones de pesos y donde los productores del estado se han distinguido por el cumplimiento del pago de sus créditos, ya que solo el 2.5 por ciento está en cartera vencida y Chihuahua es la entidad del país que más recursos utiliza en apoyo a los agricultores.

En esta sesión de trabajo se contó con la presencia del subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaria General de Gobierno, Francisco Sáenz Soto.

