Joe Biden lanza alerta por el clima extremo en Estados Unidos

Por: Agencia EFE.

Ciudad de México., a 22 de diciembre del 2022.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lanzó una alerta por el frío extremo y las tormentas que azotan a los estados del país.

Fue a través de su cuenta de Twitter que escribió “anteriormente reuní a mi equipo para una sesión informativa sobre el frío extremo y las tormentas que estamos viendo en todo Estados Unidos”.

Biden aprovechó su mensaje para pedir a los ciudadanos a seguir de manera puntual las recomendaciones que se han venido haciendo por parte de las autoridades y evitar así catástrofes e incluso pérdidas humanas.

“Insto a todos a seguir las advertencias de los funcionarios locales: vaya a http://Weather.gov para obtener más información. Estoy listo para ayudar a las comunidades con lo que necesiten”, escribió.

Desde el Despacho Oval, el mandatario indicó que esta es realmente “una alerta meteorológica muy seria” que va desde Oklahoma hasta Wyoming y Wyoming a Maine. “Esto es como, ya sabes, un día de nieve cuando eres niño, pero esto (que estamos viviendo) es algo muy serio”.

También agregó que su equipo de trabajo está preparado para ayudar a las comunidades que lo necesiten “porque tenemos que hacer frente. Tenemos que ser capaces de hacer fuete si es necesario”.

Compartió que conforme pase el tiempo va a ser informado sobre el avance del clima de manera puntual por parte de FEMA y el Servicio Meteorológico Nacional, pero mientras tanto, “tomen esta tormenta muy en serio. Y no sé si sus jefes se lo permitirán, pero si tienen planes de viaje, váyanse ahora. No, no es una broma. Le digo a mi personal que si tienen planes de salir mañana a última hora de la noche o mañana, les digo que se vayan ahora. Pueden hablar conmigo por teléfono. No es de vida o muerte, pero lo será si no salen, puede que no salgan”.

Y cerró su mensaje deseando una feliz Navidad.

El Centro de Predicción del Servicio Meteorológico Nacional a través de su Twitter oficial recalcó que “gran parte del país verá un frío peligroso durante los próximos días y llegará de repente con un poderoso frente ártico por lo que viajar puede volverse difícil inmediatamente detrás del frente con ráfagas de nieve y ráfagas de viento que conducen a apagones repentinos, heladas repentinas y caminos helados”.

Además, indicaron que “el frío de esta magnitud podría provocar congelación en la piel expuesta en cuestión de minutos, así como hipotermia y muerte si la exposición es prolongada”.

Comentarios