Juárez: Entrega Desarrollo Social 900 calentones al oriente de la ciudad

“Vamos a entregar alrededor de 900 calentones para toda esta zona, hoy se hizo la entrega de 300 calentones, que en toda la semana estuvimos levantando un censo y entregando calentones a colonias cercanas a Riberas del Bravo; se les entrega también un costal de leña y el apoyo de Protección Civil para quienes requieran instalación”, destacó Hugo Vallejo Quintana, director de Desarrollo Social.



Vallejo Quintana destacó que zonas como Anapra y otros puntos de la ciudad de donde han recibido solicitudes serán considerados para próximas entregas apoyados de la Direccion General de Centros Comunitarios.



Hasta el momento la dependencia ha entregado cerca de dos mil calentones a familias en condición vulnerable en el oriente y poniente de la ciudad.

“Bien contenta porque ya no voy a sentir frío, está muy helado y están muy bien porque hay personas que no solo los utiliza para calentarse si no para cocinar”, destacó María del Rosario, beneficiaría.

A la entrega acudió Cesar Díaz, director de Ecología; Jesus García director de Centros Comunitarios; Claudia Morales, directora de Desarrollo Urbano y el regidor Pedro Matus.