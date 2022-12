El fenómeno migratorio es un asunto federal que nosotros estamos asumiendo: alcalde

Chihuahua, Chih., a 15 de diciembre del 2022.- Luego de que el Ayuntamiento de Chihuahua ofreciera asistencia social a un grupo de migrantes centroamericanos en su paso por la capital del estado, el alcalde Marco Bonilla refirió que el Gobierno Municipal “no se encuentra preparado para atender a migrantes en su paso por la capital del estado, siendo este un asunto federal”.

“Aquí no cabe una llamada al Gobierno Municipal, ni al Estatal, nosotros no hacemos un llamado al Gobierno Federal cuando requerimos tapar baches, no hacemos un llamado cuando requerimos prender luminarias o limpiamos parques, nosotros asumimos nuestras responsabilidades como marca la Constitución misma”, refirió Bonilla Mendoza.

Y el tema de la migración es un tema que le corresponde constitucionalmente y políticamente, así como socialmente a la federación atender, enfatizó Marco Bonilla Mendoza.

Cabe destacar que el Gobierno Municipal de manera solidaria otorgó apoyo alimentario, así como asistencia a un grupo de más de mil 500 personas migrantes quienes en su paso por la capital requirieron ayuda humanitaria esto ante la nula asistencia de la federación.

