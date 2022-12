Lógica Juridica

Por: Francisco Flores Legarda

“Cuando te lleves la vida que había vivido

toda mi vida con las manos vacías.”

Jodorowsky

El juez es el actor central del sistema de impartición de justicia, a él le corresponde el papel fundamental de la justicia, consistente en dar una salida institucional a los conflictos que se presentan en la sociedad y asumir la responsabilidad de impartir justicia en forma imparcial, pronta, completa y gratuita, su quehacer principal es la función judicial o jurisdiccional, sin embargo el papel que desempeña no únicamente se circunscribe a esa actividad inherente e inmediata que realiza , sino también realiza funciones mediatas de la justicia que se producen como resultado de los efectos de las resoluciones que pronuncian, las cuales tienen importantes implicaciones para la sociedad en general.

Por ello, la actuación del juez también puede contribuir a generar un ambiente de estabilidad y equilibrio social, certeza y seguridad jurídica, coadyuvando eficazmente a mantener la paz y la tranquilidad social, así como al buen funcionamiento de la economía, por tal motivo el juez para cumplir con esta gran responsabilidad no solo debe ser perito en la ciencia jurídica sino también debe observar una conducta ética contando con ciertos principios y valores mínimos indispensables que guíen su actuación y que han sido abordados por algunos expertos en diversas conferencias y ensayos, así como también por distintos autores que han tratado el tema de la Ética del Juzgador, de allí la creciente proliferación de Códigos de Ética a que debemos ajustarnos todos aquellos que trabajamos en el sistema de impartición de justicia.

El juez debe contar con una profunda comprensión de la función que realiza, que como quedó expresado no se limita solo a la actividad jurisdiccional, sino además por una serie de principios , valores y cualidades haciéndolos de este modo las personas más idóneas en el cumplimiento de la función judicial, fortaleciendo así la confianza de quienes recurren a los tribunales. Algunas de estas cualidades mínimas que debe tener el juzgador son la excelencia técnica, la humildad y la diligencia , por supuesto que existen otras no menos importantes como la objetividad, imparcialidad, honradez, independencia , lealtad, sin embargo, en el presente trabajo solo nos ocuparemos de las primeramente mencionadas por resultar a mi juicio relevantes en el momento actual.

La esencia de la función del juez es la juris dictio, o sea, decir el derecho a través de la sentencia, etimológicamente la palabra jurisdicción, significa decir o declarar el derecho. Desde el punto de vista más general la jurisdicción hace referencia al poder del Estado de impartir justicia por medio de los tribunales y de otros órganos. Héctor Fix Samudio, sostiene que la jurisdicción es ” la función pública que tiene como propósito resolver las controversias jurídicas que se plantean entre partes contrapuestas y que debe resolver un órgano del estado en forma imperativa y en una posición imparcial” Aunque debe señalarse que no todos los casos resueltos por jueces son conflictos y no todos los conflictos son solventados por ellos, lo anterior es así , por que en México tenemos tribunales que no dependen del poder judicial, tales como los Tribunales agrarios, tribunales fiscales, tribunales administrativos y tribunales del trabajo.

La misión del Poder Judicial es impartir justicia de manera gratuita, completa y pronta, es decir, dentro de los plazos que fijen las leyes , por medio de órganos jurisdiccionales independientes y de servidores públicos con vocación de servicio, que actúen con imparcialidad, legalidad, honradez , independencia , lealtad, celeridad, eficiencia y eficacia.

Para cumplir con esta misión esencial, el juez debe en principio ser un estudioso perpetuo del derecho, de modo que este actualizado en la práctica, en la doctrina y en la jurisprudencia, pues vive en un mundo jurídico que , como reflejo de una sociedad que cambia más aprisa que las instituciones, no admite rezago ni inmovilidad, por ello es indispensable que posea amplios conocimientos del derecho ,en nuestros días nadie duda que el juez debe estar capacitado, especializado, actualizado y el cumplimiento de este deber no significa únicamente conocer las reformas legales o la última jurisprudencia, también significa el conocimiento y la compresión de los nuevos valores positivos de la sociedad a fin de que cuente con una sólida formación axiológica que le permita orientar su actuación con base en los valores propios de su función.

Cabe destacar la importante labor, que en lo que hace a la preparación y la actualización del los jueces, secretarios , actuarios y oficiales judiciales, ha tenido el Instituto de Formación de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con la impartición de cursos de capacitación, conferencias, talleres prácticos coadyuvando no solo en la tarea de lograr una excelencia técnica en la impartición de justicia sino además en lo que se refiere a la formación ética de los juzgadores.

La justicia en una cosa muy seria ; pero precisamente por ello no es necesario, señor juez , que Usted, desde su asiento, me frunza con fiereza el entrecejo. Ahora esa máscara feroz con que usted me mira me acobarda y me impulsa hacer difuso, en espera de leer una señal de comprensión en esa faz de piedra. ” En dicha obra Calamandrei afirma: ” Abogados y jueces están colocados moralmente, si no materialmente, a la misma altura.

El juez que no guarda respeto al abogado, como el abogado que no se lo guarda al juez, ignora que abogacía y magistratura obedecen a la ley de los vasos comunicantes; no se puede rebajar el nivel de la una sin que el nivel de la otra descienda exactamente lo mismo. Seria necesario que el abogado ejerciera de juez dos meses al año y que el juez hiciera de abogado un par de meses también cada año. Aprenderían así a comprender y a compadecerse: y se estimarían más mutuamente.

En el juez no cuenta la inteligencia; basta que ella sea normal para poder llegar a comprender, como encarnación del hombre medio, aquello que los hombres comprenden; cuenta sobre todo la superioridad moral , que debe ser tanta, que el juez pueda perdonar al abogado que sea más inteligente que él, etcétera. ” Sobre este tema, la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, en su obra ” Ética de los jueces. Análisis pragmático ” cita a Calamandrei, quien al concluir una conferencia en la Universidad de México dijo: “ En el proceso, los jueces y abogados son como espejos; cada uno mirando la cara del interlocutor reconoce y saluda, y refleja en el otro su propia dignidad”.

Los jueces en el ejercicio de la función judicial no solo resuelven un conflicto en particular, sino que al hacerlo realizan otra serie de funciones que van desde la aplicación, interpretación y creación del derecho hasta la generación la paz social y de seguridad jurídica entre otras cuestiones. En este sentido cumple una función social de enorme importancia.

De este modo, el juez debe tener una profunda comprensión de la función que realiza, contar no solo con los conocimientos técnicos y especializados que se requieren para ejercer la función jurisdiccional encomendada, sino además debe contar con una serie de principios y valores indispensables haciéndolos de este modo las personas más idóneas en el cumplimiento de su deber, con apego estricto a la defensa de los derechos fundamentales , y con una vocación de servicio que supone la realización con gusto y hasta con entusiasmo su actividad , sustentada en los principios de excelencia técnica, humildad, diligencia, objetividad, independencia e imparcialidad, fortaleciendo así la confianza de la sociedad y concretamente de quienes recurren a los tribunales este domcumento tiene por objeto resaltar la importancia del quehacer del juzgador, para, de esta forma, entender por qué se exige de ellos contar con ciertas cualidades, principios o valores que guíen su conducta ética.

Algunas de estas cualidades mínimas que debe tener el juzgador son la excelencia técnica, la humildad y la diligencia , por supuesto que existen otras no menos importantes como la objetividad, imparcialidad, honradez, independencia , lealtad, sin embargo, en el presente trabajo solo nos ocuparemos de las primeramente mencionadas por resultar a mi juicio relevantes en el momento actual. Para cumplir con este propósito, en principios a manera de introducción se destaca la importancia de la actividad del juzgador, y cuales son algunas de las cualidades mínimas que debe poseer para el adecuado ejercicio de su función judicial. En seguida , se enumeran tres de las cualidades del juzgador : 1.- La primera se refiere a la excelencia técnica del juez , en la cual se resalta la necesidad de contar con jueces más y mejor preparados, y el papel destacado que desempeña el Instituto de Formación de los Servidores Públicos del Poder Judicial en la capacitación y actualización no solo de los jueces , sino también de secretarios , actuarios y oficiales judiciales en las funciones propias , llenando el vacío no cubierto por las universidades, relativo a la preparación en la actividad judicial. 2.- La segunda es la relativa a la humildad como atributo del juzgador, en ella se analiza el trato que debe tener el juez con los abogados o partes litigantes, con los otros jueces y con el personal del juzgado. 3.- La tercera cualidad del juzgador es la diligencia, en la que se enfatiza en la necesidad de no contribuir al rezago de los asuntos ya que una de las principales preocupaciones es precisamente el retardo en la solución de los asuntos, los cuales como es cabido en muchas ocasiones no es atribuible al juez, sino a los propios litigantes que con la finalidad de retardar el juicio promueven diversos medios de impugnación a sabiendas que no prosperarán. Sin embargo, resolver dentro de los plazos cuando el expediente está en estado sin crear nuevos vericuetos procesales.

Como bien dice la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en Estado de Chihuahua, los conflictos entre pares, deben resueltos en casa, no en los medios de comunicación. Agrego, dañan a la sociedad.

Salud y larga vida

