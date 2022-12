Arranca H. Cuerpo de Bomberos su tradicional colecta anual de juguetes

– Buscan apoyar a niñas y niños de las zonas más vulnerables del municipio

El H. Cuerpo de Bomberos inició la tradicional Colecta Anual de Juguetes 2022-2023, cuyo fin es juntar la mayor cantidad posible de juguetes nuevos o usados para entregarlos el próximo 6 de enero a niñas y niños de las colonias más vulnerables del municipio.

Juan Manuel Morales, subdirector del H. Cuerpo de Bomberos, informó que la colecta es una tradición que lleva más de 30 años realizándose y este año no será la excepción, donde la única condición es que se encuentren en buen estado, que no sean bélicos y no utilicen baterías.

Las personas interesadas en donar pueden acudir a cualquiera de las ocho estaciones que el H. Cuerpo de Bomberos tiene en los siguientes puntos de la ciudad:

– Comandancia Norte: avenida Homero número 500, colonia Revolución.

– Comandancia Sur: avenida Pacheco número 8800, colonia 2 de Octubre.

– Estación Central: calle Cuarta y Urquidi, colonia Santa Rosa.

– Estación Los Arroyos: entre calles Valle San Pedro y San Miguel, fraccionamiento Los Arroyos.

– Estación de Bomberos Número 2: entre las avenidas De las Américas y George Washington.

– Estación Zarco: entre avenida Zarco y calle 28.

– Estación Ocho Bomberos: entre Parque España y avenida Quinta Real en Jardines de Oriente.

– Estación El Reliz: prolongación Teófilo Borunda, anexo a Desarrollos Brasa.

“La fecha límite de entrega será el próximo 5 de enero y los juguetes se seleccionarán y revisarán por el personal de Bomberos conforme vayan llegando a las estaciones y, de haber alguno en malas condiciones o sin posibilidades de ser utilizado, será desechado para que solamente aquellos en buenas condiciones sean los que se entreguen”, destacó Juan Manuel Morales Alvarado, subdirector del H. Cuerpo de Bomberos.

