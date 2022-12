‘A La Volpe que Dios lo bendiga’, dice Cuauhtémoc Blanco

Por: Excelsior.

Ciudad de México., a 15 de diciembre del 2022.- Cuauhtémoc Blanco, exjugador y actual Gobernador del estado de Morelos, recordó cuando el técnico de la Selección Mexicana, Ricardo La Volpe, no lo convocó para ir al Mundial de Alemania 2006, y señaló que respetó la decisión porque el entrenador es el que manda.

“Las respeté (decisiones). Tienes ganas, Con La Volpe que no me llevó al Mundial y dices ‘vas a llevar a (Rafael) Chiquis García que es tu yerno y no me vas a llevar a mí y que estaba en mi mejor momento, la respeté y no dije nada. Hay que respetar las decisiones del entrenador, el entrenador es el que manda. Nunca lo he topado, siempre he dicho que ‘Dios lo bendiga’ y se acabó… que le vaya bien al señor”, mencionó Cuauhtémoc Blanco en entrevista con Gustavo Adolfo para el programa “El Minuto que cambió mi destino” de Imagen TV.

“Imagínate, tú sabes que puedes ir al Mundial. Para nosotros es lo más importante, representar a tu país e ir a un Mundial, eso es lo más bonito que puede sentir un futbolista”, agregó.

Por otro lado, señaló que quería jugar con el Real Madrid, por eso dio el salto al futbol español, al fichar con el Real Valladolid, donde disputó 23 partidos de 2000 a 2002 por la lesión que sufrió en un partido con la Selección Mexicana ante Trinidad y Tobago.

“Cuando me fui de América, quería triunfar en España, me fui ganando muchísimo menos de lo que ganaba en América, casi el doble, y era un brinco irme al Real Madrid. Dije ‘ni hablar, me quiero ir, triunfar’, pero pasó lo de mi lesión y conforme fue pasando, cuando uno está grande te vas a equipos de Primera A”, mencionó Cuauhtémoc Blanco, quien se retiró a los 42 años.

