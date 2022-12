Conviven priistas con más de 300 seccionales en posada navideña

Se retoman los tradicionales posadas priistas y, en una amena tarde, más de 300 Seccionales de la ciudad de Chihuahua convivieron con representantes del PRI para fortalecer la unidad entre la militancia.

Una de las festividades mexicanas más populares que ha logrado traspasar las fronteras, con sede en el Gimnasio San Pedro, del comité municipal del PRI en Chihuahua, reunió a cientos de amigas y amigos, en plena convivencia.

”La unidad priísta se fortalece día con día, seguimos trabajando hombro a hombro con los chihuahuenses y retomar la bonita tradición de las posadas en el PRI es una muestra de ello” expresó Rosy Carmona, presidenta del CDM del PRI en Chihuahua.

Encabezando el evento, junto a su secretario general, Óscar Derma, la dirigente municipal del tricolor motivó a las y los seccionales a disfrutar de las fiestas navideñas, en compañía de sus familias.

En compañía de los Diputados Noel Chávez, Ivonne Salazar y Edgar Piñón; la regidora Ana Lilia Orozco; el dirigente estatal del PRI, Alejandro Dominguez y el delegado del CEN, José Benítez; los priistas Javier Garfio, Kenya Durán, Pedro Beristain, Miguel Ángel González, Mónica Meléndez y Jorge Neávez, las y los seccionales disfrutaron y convivieron de cerca, aprovechando la ocasión para expresar las necesidades que aún proliferan en la comunidad.

Hubo aportaciones en especie por parte del diputado federal, Hiram Hernández, del ex diputado Tony Meléndez y el ex líder juvenil Christopher James Barousse, además del ex gobernador José Reyes Baeza.

“Siempre se agradece el apoyo de priistas, en reconocimiento para nuestras seccionales, que han entregado tanto por nuestro partido a lo largo de la historia” comentó Oscar Derma, secretario general del CDM-PRI.

A dos años de la pandemia por COVID, hoy los priistas renuevan el compromiso de fortalecer la unidad entre las bases, pensando en un positivo porvenir, por el bien de Chihuahua.

