De cabeza el mundo y el mundial

G. Arturo Limón D.

LA TERCA MEMORIA

Lo que ha sucedido esta semana en Perú cn la defenestración del presidente Pedro Castillo me hizo recordar lo sucedido hace 20 años en Venezuela, cuando un golpe de Estado directo nada de golpe blando, esa vez fue directo, encarcelando al presidente legítimo Higo Chávez Frias y llevándolo bajo arresto a una isla para buscar asesinarlo quizás como como lo hicieeran lo esbirros de la oligarquía norteamericana y nacional chilena encabezados por Pinochet en el Palacio de la Moneda con el Prometeico Presidente Salvador Allende aquel infausto 11 de septiembre de 1973, llamado así por el Gabriel García Márquez, Allende un médico que ganó la presidencia después de 4 intentos democrático, fue masacrado, ante la petición del mismísimo Comandante Fidel Castro a quien la hija de Chávez enlazo en una llamada con él a esa isla y quien pidió no permitir esa acción con él , no era el martirio, era el retorno y a su sitial d egobernante lo cual logro con la ayuda del pueblo y los errores de sus detractores, para gobernar 11 añlos mas hasta que la muerte, una muerte también poco clara se lo llevo.

Viene esta evocación a raíz de ñleer también al crónica del diario El Pais fechada el 17 de abril de 2002 titulada “Por qué fracasó el golpe” que a la letra señala “El golpe de Estado contra la presidencia de Hugo Chávez fracasó a las 48 horas porque sus promotores entraron en colisión unos con otros. Se impusieron la derecha y el revanchismo, el sector que redactó un decreto-ley que arrasó con la Constitución Bolivariana y determinó el alejamiento de los militares moderados y del principal sindicato de trabajadores. El heredero de la familia Pérez Recao, principales accionistas de la petrolera Venoco, fue mencionado como dueño de la voluntad de Pedro Carmona, el empresario al frente de un Gobierno provisional que puso a Venezuela al borde de la anarquía y la guerra civil.

El atribulado general llamó a Luis Miquilena, ex ministro de Interior e Justicia de Chávez, de cuya administración se había apartado hacía meses. “Le hice saber el error que había cometido al dejarse llevar por una persona que iba a conducir al país a un baño de sangre”, dijo quien fuera mentor político del gobernante apresado. Vásquez retiró el apoyo de los cuarteles. “Me salgo de la jugada”, anticipó a Miquilena. Paralelamente, una violenta pueblada, los paracaidistas y otros regimiento leales al jefe de Gobierno detenido en la isla Ochila entraban en el juego, liquidando a Pedro, el breve”

Así las cosas.

QUE NO SE ENGAÑE LA DERECHA

Pedro Castillo un hombre que quizás con más voluntad que capacidad política es el quinto o sexto presidente que el Perú ve en un sexenio, un profesor sencillo pero interesado en darle equilibro a la nación que en las últimas décadas ha visto pasar a Sendero Luminoso una guerrilla encabezada por Abimael Guzmán, Fujimori, el “suicidio” de Alan García y la redición de Fujimori en su hija Keido y por si fuera poco la vocinglería siempre antidemocrática y abyecta de un hombre cuyo talento literario no se cuestiona, pero su actuar político se deplora, de apellido Vargas Llosa, ese es el Perú al que Pedro Castillo ha querido gobernar el último año y medio sin poder hacerlo, hay que aceptarlo, pero como sería posible cuando a decir del presidente Petro que le hizo una visita al Peru para apoyarle, como uno de sus primeros actos de gobierno señala;

“Pedro Castillo por ser profesor de la sierra y presidente de elección popular fue arrinconado desde el primer día. No logró la movilización del pueblo que lo eligió, se dejó llevar a un suicidio político y democrático”, expresó Petro en Twitter.

…La que era vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte, asumió temporalmente la jefatura del Estado tras jurar ante el Congreso, convirtiéndose así en la primera mujer presidenta de Perú.

Petro, entre tanto, aseguró que cuando conoció a Castillo “intentaban allanar el palacio de Gobierno para detener a su esposa y a su hija”.

“Atribulado me recibió. Ya se desarrollaba un golpe parlamentario en su contra. Me sorprendió que se quedaran encerrados en el Palacio, aislados del pueblo que los eligió”, añadió el mandatario colombiano.

Sumo a lo anterior lo que señala el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador sobre el mandatario peruano;

“Desde que ganó, Pedro Castillo fue víctima de acoso, confrontación, no aceptaron sus adversarios que él gobernara”, ha dicho en conferencia de prensa este jueves. “Lo fueron debilitando hasta que lograron destituirlo. Es la decisión que tomaron estas elites, yo no creo que sea lo mejor para el pueblo, lo lamento mucho por el pueblo de Perú

…Una frase que volvió a repetir López Obrador este jueves. Sin embargo, el presidente mexicano sí optó por opinar acerca de lo sucedido en el país andino y dijo que se trataba de un “golpe blando”. “Ya no es la intervención militar, sino es ir con el control de los medios de información socavando autoridades legal y legítimamente constituidas, más si se trata de gente surgida del pueblo o que quiere hacer algo en beneficio del pueblo”, ha sostenido.

…El mandatario mexicano no ha querido reconocer la legitimidad de la investidura de Dina Boluarte, que tomó el cargo de Castillo tras la destitución, y ha especulado además con que la clase política peruana habían planeado “todo para destituir” al maestro rural. “Imagínense, el precepto legal, incapacidad moral. Y cuando él siente que lo van a destituir, toma una decisión de desaparecer el Congreso, eso fue lo que precipitó su destitución, y les dio el argumento, entre comillas, porque se vuelven muy respetuosos de la legalidad para destituirlo”, ha dicho. López Obrador le ha respondido además a la oposición peruana, que le pidió que no se entrometa en asuntos internos. “Si hay una injusticia en algún lugar del mundo, ni modo que no pueda uno opinar”.

SOLO EL PUEBLO SALVA LA PUEBLO

Igual que en el caso De Hugo Chávez en 2002 en Venezuela y de las manifestaciones desde el Alto y el bloqueo a la Paz en 2019 que hicieron retornase el MAS ala gobierno Boliviano, la acción decidida de la población en torno a los liderazgos por ellos elegidos democráticamente es vital y está y estará viéndose esta semana en Perú, buscando revertir la destitución del presidente Castillo, veremos aquí veamos alguna ideas que en ese país circulan.

DECLARACION DE LOS PERUANOS

“En la declaración, las entidades convocantes exigen la liberación inmediate del expresidente Pedro Castillo, detenido luego que el Congreso decidió declarar la vacante de su cargo, mientras la policía lo detuvo, acusado de rebelión.

También solicita la restitución de todos los derechos a Castillo en la medida en que no alteró el orden constitucional en la medida en que no perpetró ningún golpe de Estado y así mismo reiteran su rechazo y repudio a la golpista y usurpadura Dina Baluarte.

En su texto, las organizaciones se declaran en insurgencia popular frente al golpe de Estado planificado y perpetrado por el Congreso, la cúpula de las fuerzas armadas, la gran prensa, el poder Judicial- Ministerio Público, en calidad de operadores de los poderes fácticos o grandes grupos de poder económico.

El golpismo intentó anular nuestro voto, tomó la decisión de retomar el Gobierno mediante el golpe de Estado, denuncian”

COLOFON FUTBOLERO

La llegada de Croacia que ya había estado y refrenda y Marruecos que es el primer país árabe que llega a las semifinales del futbol mundial en Catar dar un soplo de viento fresco a un deporte que vaya que lo necesita.

Aquí la opinión de su técnico Walid Regragui, quien expreso; “La hazaña se logró “con muchos sacrificios, corazón, alma, buena táctica y mucho amor de la afición”, declaró tras dar una nueva sorpresa al vencer 1-0 a Portugal en cuartos de final. Y agregó: ”Es increíble. Si me decían al inicio de la Copa del Mundo que llegaríamos a semifinales ganando a Bélgica, España y Portugal, te diría que es imposible”.

