Vamos a quitar a Morena del poder: Silviano Aureoles

Chihuahua, Chih., a 9 de diciembre del 2022.- El ex gobernador de Michoacán y político del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Silviano Aureoles informó que buscará la presidencia de la República para el 2024.

Destacó que eso de “juntarse el PAN con el PRD es como juntarse el agua con el aceite, pero también en estos tiempos tan complicados hay que perdernos el asco y vamos a ver como construimos una gran alianza que nos permita ser competitivos en el 2024, para parar el desastre nacional”, refirió Silvano Aureoles.

“Para esto debe de haber claridad y reglas claras, el punto de partida es que haya un proceso democrático, abierto, transparente para elegir a la candidata o candidato que encabece el esfuerzo de la coalición”, dijo.

Agregó que él no va aceptar dedazo porque esos son en el Palacio Nacional ó la tómbola, aquí tiene que haber un proceso democrático abierto a los ciudadanos, por lo que propuso una contienda abierta en urnas para que no apliquen el agandalle de Anaya que me aplicaron hace cinco años.

