Recrimina Maru Campos a la federación por apertura de flujo migratorio

Ciudad Juárez, Chih., a 9 de diciembre del 2022.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván informó que en breve llegarán a Ciudad Juárez varios camiones de migrantes hondureños y también venezolanos al estado, los cuales se asentarán en esta frontera a la espera de asilo en los Estados Unidos.

De acuerdo con la gobernadora arribarán entre mil 500 y 3 mil 500 personas migrantes que vienen a Ciudad Juárez, “ellos vienen acompañados de la Guardia Nacional, lo cual creo en nada ayuda a esta frontera, denunció”.

Campos Galván refirió que no puede ser que se abra el flujo migratorio sin ningún control y mucho más que el Gobierno Federal no disponga de apoyos para los migrantes en Ciudad Juárez, por lo que a quienes afecta con estas medidas es a los juarense y al contrario nuestra causa y nuestro trabajo debería ser cuidar a los juarenses, no lo que esta haciendo el Gobierno Federal.

Ciudad Juárez es uno de los cinco puntos de la frontera mexicana que recibe a los venezolanos expulsados por las autoridades estadounidenses desde el miércoles 12 de octubre de 2022, cuando se anunció la nueva medida migratoria.

Cabe destacar que más de 150.000 venezolanos ingresaron a territorio estadounidense a través de la frontera con México durante el último año fiscal, cifra que representó un aumento de 293 por ciento con respecto al año anterior.

Comentarios