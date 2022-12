NFL: Los Rams vencieron a los Raiders de manera dramática

Récord

¡Si no duele, no sirve… y ni así! Los Raiders no pudieron sumar su cuarta victoria consecutiva y perdieron el paso en la lucha por puestos de Comodines luego de caer con drama por marcador de 16-17 contra los Rams, en un SoFi Stadium invadido por la nación malosa.

En un juego en el que tuvo para matar temprano al Campeón de la NFL, que se aferra a la mínima posiblidad de refrendar su título, Las Vegas se complicó en el cierre del último cuarto, cuando Baker Mayfield, pasador recién llegado a Los Ángeles, movió a su ofensiva y Cam Akers complementó con una anotación dudosa.

Y cuando el juego les presentó otra oportunidad para llevarse la victoria a la Ciudad del Pecado, los Malosos no supieron ganar yardas y cedieron el balón.

Eso abrió la ventana al milagro angelino, situación que Mayfield, despedido por Carolina esta misma semana, no desaprovechó.

Comenzando desde su yarda 2, los dirigidos por Sean McVay comenzaron a comerse el emparrillado, primero por castigos absurdos de los de Nevada y luego por la conexión entre Baker y su cuerpo de receptores.

Sería precisamente Van Jefferson quien recibió la espiral ganadora, luego de un pase de 23 yardas, par igualar las acciones a 16 puntos, aunque Matt Gay puso el extra de la victoria.

Keelan Cole es derribado por Taylor Rapp | AP

Con 10 segundos todavía, Derek Carr buscó el milagro, pero al final fue interceptado y permitió que Los Angels celebraran un triunfo después de seis derrotas de forma consecutiva.

La caída ancló a los Raiders a la tercera posición del Oeste de la Conferencia Americana, con marca de 5-8, ya lejos de los Chargers, quienes tienen foja de 6-6.

Josh Jacobs corriendo con el balón | AP