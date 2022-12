Destacan 10 Oros en Universiadas Nacionales y 10 Municipales

El equipo representativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua hizo entrega de 16 bonitos trofeos a la Coordinación del Deporte, Activación Física y Recreación, donde destacan 10 medallas de Oro ganadas en las Universiadas Nacionales, así como los 10 Campeonatos Municipales de béisbol de Primera Fuerza.

El portavoz del conjunto universitario fue el propio entrenador en jefe, Lic. Pablo Támez Galindo, quien, desde el año del 2000, se hizo cargo de los muchachos, teniendo en su haber 10 medallas de Oro en las Universiadas Nacionales, 5 de Plata y 3 de Bronce, siendo el entrenador que más primeros lugares ha ganado en lo deportes de conjunto en la historia de los Nacionales Universitarios.

El acto se realizó en la zona VIP del Estadio Olímpico Universitario donde fue el propio Coordinador de la CODAFyR, Lic. Oscar Jaime Erives Hernández quien recibió las preseas para su conservación y cuidado.

Asimismo, asistieron ex peloteros de la novena universitaria que fue fundada en 1966 por el primer Manager Carlos Duarte, donde participó como jugador el mismo Tamez Galindo y el ex ligamayorista Mario “Manos de seda” Mendoza, dijo en su participación el Lic. Erives Hernández.

El Manager Tamez, hizo una semblanza de los triunfos que ha tenido a lo largo de los 22 años que cumple hoy, aunque en dos no participó por la pandemia del COVID 19, siempre se han mantenido al pie del cañón.

“Estos trofeos que hemos ganado es producto del esfuerzo de los muchachos, cuando los ganamos ellos salen a festejar y yo me llevaba los trofeos a mi casa, pero estoy seguro que entregarlos a Oscar, nuestro coordinador de deportes, él sabrá conservarlos para la historia de nuestro deporte”, declaró Tamez.

El coordinador Erives Hernández a su vez, agradeció el gesto del manager y reconoció el trabajo que han visto realizado en dos décadas de béisbol universitario.

Por último, el Coordinador de la CODAFyR, hizo entrega de un reconocimiento al jugador más valiosa de la última Universiada Nacional realizada en Ciudad Juárez, al tremendo bateador Marco Manjarrez, por haber sido pieza fundamental para sacar la victoria y terminar colgándose la medalla de Oro.

