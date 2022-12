Asian Town, el aislado barrio de los obreros que construyeron los estadios de Qatar

“No podemos hablar. No queremos problemas, pero muy cómodos no estamos “, dice un grupo de migrantes africanos.

“No he pensado ir a un partido porque mi compañía me trajo y ahora mismo me siento como en una jaula. Quizás en algún momento sea más libre. Esta zona fan es para nosotros los pobres y se lo agradezco a Qatar. Me encanta”, dice John, migrante ghanés.