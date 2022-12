Pepe Rincón niega estar casado con Pee Wee y demandará a quien inventó el chisme

La Razón

Por: RAÚL CAMPOS

No le dio gracia

Pepe Rincón negó estar casado con Pee Wee; “soy abogado entonces vamos obviamente a ejercitar acciones”, amenazó.

Esta semana la revista “Tv Notas” publico que Pee Wee, conocido por los Kumbia Kings, presuntamente se había casado con Pepe Rincón, su mánager.

De acuerdo con la publicación, un supuesto amigo de ambos reveló que Pee Wee y Pepe Rincón se conocieron en 2014 y que hace cicno años habrían iniciado su romance. Asimismo, señaló que viven en Mc Allen, Texas, para no estar tan expuestos a los medios de comunicación.

“Fueron muy discretos y es que en la boda solo estuvieron sus familias, claro que tienen que manejar la situación muy discreta, porque ya sabes que en este medio (del entretenimiento) todo se sabe, y los rumores ya está circulando”, señaló.

Ahora Pepe Rincón rompió el silencio y no sólo desmintió estar casado con Pee Wee, sino que anunció que demandará a la revista por calumniarlo.

“Lo que está revisa publica es una completa difamación. Se metieron con un abogado. Yo soy abogado entonces vamos obviamente a ejercitar acciones, no quiero entrar más a detalle porque hay un equipo jurídico, americano y mexicano, vamos por dos vías”, dijo a “Ventaneando”.

“Conmigo no hay juegos, yo soy una persona sumamente seria, yo soy una persona sumamente honorable y voy hasta las últimas consecuencias, eso sí te lo voy a repetir porque la difamación no, conmigo no”, agregó Pepe Rincón.

Asimismo, reveló la manera en la que Pee Wee reaccionó al chisme: “nosotros nos atacamos de la risa. Me dice él: ‘a mí la verdad no me interesa, yo no voy a salir a desmentir chismes ni difamaciones’”, dijo Pepe Rincón.

